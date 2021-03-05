Українська
$ 27,76
33,41
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

5 марта, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр проинформировал об эпидемической ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко 5 марта провел онлайн-брифинг о текущей эпидситуации в столице.

Реклама

Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных COVID-19 в Киеве; сколько больных коронавирусом находятся в больницах; сколько ПЦР-исследований осуществил Киевский городской лабораторный центр за время пандемии; сколько киевлян заболели гриппом и ОРВИ; сколько жителей столицы уже вакцинировали; сколько школьников и педагогов болеют коронавирусом; о ремонте на Индустриальном мосту.

В тренде
Асфальт, возвращайся! Жители столицы считают выбоины Киева – где хуже всего проехать после потепления

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине запустят онлайн-платформу по вакцинации от COVID-19.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Виталий Кличко коронавирус пандемия

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять