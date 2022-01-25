Заместителю Кличко вручили подозрение: в чем обвиняют и причем тут СНБО

Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
По словам мэра, СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и "через правоохранителей продолжает давить на столичные власти".
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"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в строй, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер", – написал он.
История участка
В 2009 году он был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.
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