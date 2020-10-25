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Партия "УДАР" побеждает на выборах в Киевский горсовет – экзитпол

25 октября, 20:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

По предварительным данным, партия набрала 19,74% голосов избирателей

Победу на выборах в Киевский горсовет, согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", получает партия "УДАР".

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Так, по данным экзитпола, она набрала 19,74% голосов избирателей. На втором месте оказалась партия "Европейская солидарность", которая набрала 17,76%.

Рейтинг остальных партий, по данным экзитпола:

  • "Слуга народа" – 10,28%;
  • "Батькивщина" – 8,61%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,77%;
  • "Единство Александра Омельченко" – 5,94%;
  • "Голос" – 5,65%;
  • "Сила и честь" – 4,53%;
  • "Победа Пальчевского" – 4,08%;
  • "Свобода" – 3,71%.

Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина 24" и студии Савика Шустера был проведен собственный экзитпол в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница, Черкассы.

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Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

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Сегодня, 25 октября, в Украине проходит голосование на местных выборах.

Напомним, часть кандидатов проигнорировали требования законодательства и нарушали его – раздавали маски, транслировали рекламу, а также антирекламу в Сети.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев партия экзитпол выборы 2020

Источник: Сегодня

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