"Слуга народа" Скляров избран главой Киевского облсовета

Представитель партии "Слуга народа" Александр Скляров избран главой Киевского областного совета.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
27 ноября путем тайного голосования он набрал 44 голоса депутатов, тогда как его главный соперник, представитель группы "За будущее" Ярослав Москаленко, взял самоотвод.
В этот же день Скляров принес присягу должностного лица местного самоуправления.
Сегодня должно было состояться второе голосование по поводу председателя облсовета. Накануне ни один из кандидатов не смог набрать необходимый минимум – 43 голоса.
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Москаленко собирается оспаривать результаты голосования.
Напомним, что выборы в Киевский облсовет прошли 25 октября. По результатам 84 места разделили между собой пять партий: "Европейская солидарность" (25), "Слуга народа" (22), "Батькивщина", "За будущее" (по 14) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9).
Ранее мы писали о результатах выборов в Киевсовет, в который прошли шесть партий.
Также сообщалось, что Киевская область вошла в список тех, где пройдут повторные выборы – перевыбирать будут мэров Борисполя и Броваров.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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