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"Слуга народа" Скляров избран главой Киевского облсовета

27 ноября, 18:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Выбрать председателя смогли только со второй попытки

Представитель партии "Слуга народа" Александр Скляров избран главой Киевского областного совета.

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Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

27 ноября путем тайного голосования он набрал 44 голоса депутатов, тогда как его главный соперник, представитель группы "За будущее" Ярослав Москаленко, взял самоотвод.

В этот же день Скляров принес присягу должностного лица местного самоуправления.

Сегодня должно было состояться второе голосование по поводу председателя облсовета. Накануне ни один из кандидатов не смог набрать необходимый минимум – 43 голоса.

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Москаленко собирается оспаривать результаты голосования.

Напомним, что выборы в Киевский облсовет прошли 25 октября. По результатам 84 места разделили между собой пять партий: "Европейская солидарность" (25), "Слуга народа" (22), "Батькивщина", "За будущее" (по 14) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9).

Ранее мы писали о результатах выборов в Киевсовет, в который прошли шесть партий.

Также сообщалось, что Киевская область вошла в список тех, где пройдут повторные выборы – перевыбирать будут мэров Борисполя и Броваров.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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