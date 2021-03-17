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В Киеве могут ввести локдаун

17 марта, 12:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Динамика заболеваемости в столице растет

В Киеве может снова начаться локдаун.

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Об этом заявил в эфире Украина24 мэр Киева Виталий Кличко.

"Если сейчас не усилить ограничения, и динамика будет оставаться угрожающей – это вопрос лишь нескольких дней, возможно одной недели", – отметил мэр.

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Как сообщалось ранее, из-за распространения в Киеве коронавирусной инфекции власти украинской столицы приняли решение начать школьные каникулы на два дня раньше, чем планировалось.

Также мы писали, что в Виннице большинство больниц для пациентов с COVID-19 заполнены на 95%. Также задействовано 80% кислородных точек в городе.

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус локдаун

Источник: Сегодня

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