Студенты университета Шевченко протестуют против съезда "слуг" на территории вуза

В Киеве у здания Красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходит акция "Образование без политики". Таким образом студенты протестуют против того, что на территории вуза прошла партийная конференция "Слуги народа", передает "Интерфакс-Украина".

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По состоянию на 10:10 возле здания Красного корпуса собралось около 50 человек. В руках они держат плакаты с надписями: "Образование без политики", "Красный – цвет стыда", "Университет не место для собраний политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?", "Студенты молчать не будут".

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Участники акции считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета. Митингующие требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют подключить представителей студенчества.

"Студенческий парламент Университета видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа", нарушение норм действующего законодательства и отмечает недопустимость таких мер также и из соображений вреда для репутации университета", - говорится в заявлении студенческого парламента КНУ.

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Студенты выступают против использования названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко "для удовлетворения политических интересов".

Ранее, как сообщает LB.ua, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на вопрос о том, не противоречит ли законодательству проведение партийной конференции во внутреннем дворе главного вуза страны (прямо противоречит статье 31-й "О высшем образовании"), заявил: "Красный корпус – знаковая для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столицы – без незаконных застроек, нарушений и т.д.".

При этом, по его словам, партия готова нести наказание, если были нарушения: "если будут какие-либо санкции, мы готовы".

Ранее парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева, победителем которых стала нардеп Ирина Верещук.

Видео: "Украина 24"

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