Студенты университета Шевченко протестуют против съезда "слуг" на территории вуза

В Киеве у здания Красного корпуса университета имени Тараса Шевченко проходит акция "Образование без политики". Таким образом студенты протестуют против того, что на территории вуза прошла партийная конференция "Слуги народа", передает "Интерфакс-Украина".
По состоянию на 10:10 возле здания Красного корпуса собралось около 50 человек. В руках они держат плакаты с надписями: "Образование без политики", "Красный – цвет стыда", "Университет не место для собраний политических партий", "Нет зеленому КНУ", "Шева не зеленый", "Верховенство права?", "Студенты молчать не будут".
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Участники акции считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон "О высшем образовании" и устав университета. Митингующие требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования, к которому требуют подключить представителей студенчества.
"Студенческий парламент Университета видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа", нарушение норм действующего законодательства и отмечает недопустимость таких мер также и из соображений вреда для репутации университета", - говорится в заявлении студенческого парламента КНУ.
Студенты выступают против использования названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко "для удовлетворения политических интересов".
Ранее, как сообщает LB.ua, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на вопрос о том, не противоречит ли законодательству проведение партийной конференции во внутреннем дворе главного вуза страны (прямо противоречит статье 31-й "О высшем образовании"), заявил: "Красный корпус – знаковая для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столицы – без незаконных застроек, нарушений и т.д.".
При этом, по его словам, партия готова нести наказание, если были нарушения: "если будут какие-либо санкции, мы готовы".
Ранее парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева, победителем которых стала нардеп Ирина Верещук.
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