Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть? Кличко призвал закрыть на локдаун всю Украину

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство ввести локдаун по всей стране в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни.

Реклама

Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, Украина сегодня – в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеством смертей от COVID-19.

"Такая страшная динамика распространения вируса... Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне?! Иначе, еще и в условиях отсутствия массовой вакцинации, страну ждет катастрофа. Поэтому я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил", – отметил Виталий Кличко.

В тренде Скандал со спецпропусками в Киеве. Почему больных на гемодиализе лишили транспорта

Мэр также отметил, что только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных.

Реклама

Отметим, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама