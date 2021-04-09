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Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть? Кличко призвал закрыть на локдаун всю Украину

9 апреля, 12:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр Киева требует ограничить передвижение между регионами страны

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство ввести локдаун по всей стране в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни.

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Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, Украина сегодня – в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеством смертей от COVID-19.

"Такая страшная динамика распространения вируса... Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне?! Иначе, еще и в условиях отсутствия массовой вакцинации, страну ждет катастрофа. Поэтому я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил", – отметил Виталий Кличко.

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Мэр также отметил, что только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных.

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Отметим, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

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