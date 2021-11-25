"Учил меня управлять столицей": Кличко о смерти экс-мэра Киева Александра Омельченко

Кличко выразил соболезнования родным и близким бывшего главы столицы

По словам Кличко, его предшественник рассказывал ему о нюансах управления столицей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на смерть бывшего главы столицы Александра Омельченко. Он упомянул его как "энергичного" и "мудрого" управленца.

Об этом Кличко написал в своем Telegram.

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Мэр Киева рассказал, что Омельченко любил Киев и был одним из тех, кто "творил его современную историю".

"Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего городского головы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в тому числе, в управлении столицей", – сообщил Кличко.

Он также выразил соболезнования семье и близким Омельченко.

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Смерть Омельченко

Вечером 25 ноября стало известно, что бывший мэр Киева Александр Омельченко умер из-за осложнений после заболевания коронавирусной болезнью. Об этом сообщила Киевская государственная городская администрация в Telegram.

"Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего городского главы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета", – говорится в сообщении.

18 ноября сообщалось, что Омельченко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

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Что известно об Омельченко?

Родился в селе Зозив Липовецкого района Винницкой области.

В 1959 году окончил Киевский строительный техникум. 1974 – Киевский инженерно-строительный институт, 1978 – Киевский институт народного хозяйства. Кандидат технических наук.

С августа 1996 года – глава Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 года – мэр Киева и президент Ассоциации городов Украины.

и президент Ассоциации городов Украины. 2007-2012 гг. – народный депутат Украины VI созыва, прошел в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона".

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