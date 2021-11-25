Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

"Учил меня управлять столицей": Кличко о смерти экс-мэра Киева Александра Омельченко

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 ноября, 16:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кличко выразил соболезнования родным и близким бывшего главы столицы
По словам Кличко, его предшественник рассказывал ему о нюансах управления столицей.
По словам Кличко, его предшественник рассказывал ему о нюансах управления столицей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на смерть бывшего главы столицы Александра Омельченко. Он упомянул его как "энергичного" и "мудрого" управленца.

Об этом Кличко написал в своем Telegram.

Реклама

Мэр Киева рассказал, что Омельченко любил Киев и был одним из тех, кто "творил его современную историю".

"Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего городского головы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в тому числе, в управлении столицей", – сообщил Кличко.

Он также выразил соболезнования семье и близким Омельченко.

Реклама

Смерть Омельченко

Вечером 25 ноября стало известно, что бывший мэр Киева Александр Омельченко умер из-за осложнений после заболевания коронавирусной болезнью. Об этом сообщила Киевская государственная городская администрация в Telegram.

"Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего городского главы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета", – говорится в сообщении.

18 ноября сообщалось, что Омельченко находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

Реклама

Что известно об Омельченко?

  • Родился в селе Зозив Липовецкого района Винницкой области.
  • В 1959 году окончил Киевский строительный техникум. 1974 – Киевский инженерно-строительный институт, 1978 – Киевский институт народного хозяйства. Кандидат технических наук.
  • С августа 1996 года – глава Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 года – мэр Киева и президент Ассоциации городов Украины.
  • 2007-2012 гг. – народный депутат Украины VI созыва, прошел в парламент по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона".

Раньше мы писали:

  • 5 августа стало известно о смерти бывшего премьер-министра Украины, первого председателя Службы безопасности Украины (СБУ), министра обороны Украины, секретаря СНБО Евгения Марчука.
  • В возрасте 77 лет от осложнений после коронавируса скончался видный украинский спортсмен Анатолий Бондаренко.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

9 245

заболело за неделю в Киeвe

+1%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

25 ноября 1991. Центральному республиканскому ботаническому саду присвоено имя академика Академии наук Украины Николая Гришко...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.93

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

30.17

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять