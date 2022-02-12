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Угроза вторжения РФ. В Киеве утвердили план эвакуации

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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12 февраля, 15:15
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Украине грозит вторжение со стороны РФ
Украине грозит вторжение со стороны РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утвержден план эвакуации населения. В столице созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации населения уже утвержден.

Об этом сказал мэр города Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

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Места для укрытия

По словам мэра, в столице в несколько раз возросло количество мест для укрытия во время военных действий. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ, расположенных на объектах критической инфраструктуры и предназначенных для защиты работающей смены. И почти 4500 сооружений двойного использования (подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро, ​​подвалов и полуподвалов).

План эвакуации

"В Киеве созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", – говорится в сообщении.

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По словам мэра, в Киеве разработана уникальная система оповещения, которая обойдется бюджету города в 11 миллионов гривен.

Угроза вторжения РФ

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