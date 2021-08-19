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В борьбе за пост главы КГГА Кличко может надолго застрять в судах

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев
19 августа, 06:48
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Сайт "Сегодня" рассмотрел варианты судебного разбирательства вокруг поста главы КГГА
Кличко может обратиться в суд, но процесс будет долгим / Коллаж "Сегодня"
Кличко может обратиться в суд, но процесс будет долгим / Коллаж "Сегодня"

На этой неделе опять поднялась тема смещения мэра Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Сайт "Сегодня" от своих источников узнал, кто может занять это место. Однако эксперты отмечают, что у градоначальника есть шанс отстоять свое кресло в суде.

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Есть противоречие в законодательстве по поводу того, кто именно должен руководить Киевом.

  1. В Киеве есть должность киевского городского головы, то есть мэра. Ее занимает Виталий Кличко. Эта должность выборная, то есть президент не может никого с нее снять или назначить. Полномочия мэра описаны в Законе "О столице Украины – городе-герое Киеве".
  2. Однако есть еще Конституция Украины, которая имеет преимущество над законами. Из ст. 118 Конституции следует, что в Киеве должен существовать такой орган, как Киевская городская государственная администрация. Ее главу назначает президент по представлению Кабинета министров.

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Одновременно в Конституции есть оговорка, что порядок местного самоуправления в Киеве должен быть определен соответствующими законами (ст. 133). А приведенный выше закон – как раз такой вот, "соответствующий". Только вот получается, что Конституции он противоречит.

В 2003 году Конституционный суд Украины поддержал представление о том, что избранный киевлянами городской голова становится и главой КГГА (дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в городе Киеве от 25 декабря 2003 года).

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Однако с тех пор в закон неоднократно вносились изменения. Поэтому в суде можно доказать, что дело КСУ 2003 года утратило силу. И поскольку сейчас работа КСУ заблокирована, то заново определять соответствие "столичного" закона Конституции он сможет не скоро.

С другой стороны, суд (не Конституционный, который не работает – а любой другой) может определять соответствие того или иного решения именно законам Украины. Но не может определять соответствие или несоответствие Конституции – это прерогатива КСУ. Соответственно, у Кличко в судах появляется преимущество, поскольку закон о Киеве вполне однозначно трактует ситуацию – в пользу Кличко.

Как это было раньше

В свое время Верховная Рада внесла изменения в упомянутый закон и отстранила мэра Киева Леонида Черновецкого от должности главы КГГА. Новым главой тогда стал Александр Попов, которого никто не выбирал – его назначил президент Виктор Янукович. Тем не менее управление столицей перешло в его руки.

Но все лишь потому, что Черновецкий не боролся за свое место. Он затих, а потом и вовсе уехал из страны. Если Кличко начнет судиться, то в разбирательствах можно увязнуть надолго.

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