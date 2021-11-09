В КГГА отстранили от работы 7 сотрудников – причина

Трое из них – работники аппарата КГГА и еще четверо – работники департаментов

В КГГА отстранили от работы 7 сотрудников из-за прививки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отстранили от работы 7 сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Трое из них – работники аппарата КГГА и еще четверо – работники департаментов.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Зарплату отстраненным не выплатят

Как рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, на период отстранения от работы заработная плата сотрудников не сохраняется.

"Период отстранения не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет в стаж, дающий право на ежегодный отпуск", – отметил он.

Известно, что отстраненные сотрудники смогут вернуться к работе после окончания карантина или после получения вакцинации – они должны будут предоставить соответствующие документы.

Почти 93% сотрудников КГГА вакцинированы

Как сообщил Загуменный, почти 93% сотрудников КГГА вакцинированы. Еще 12 работников имеют справки, что недавно переболели коронавирусом, а один человек имеет противопоказания к вакцинам, потому прививку от COVID-19 не делал.

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Отстранение от работы из-за прививки

Юристы прокомментировали отстранение от работы невакцинированных людей определенных профессий.

Например, адвокат Иван Либерман сообщил, почему, на его взгляд, эта норма все же сомнительна с позиции закона.

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