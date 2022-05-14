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В Киеве арка Дружбы народов получила новое название

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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14 мая, 15:35
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Также в столице планируют убрать с улиц более 40 памятников и памятных знаков
Виталий Кличко рассказал о переименовании арки Дружбы народов
Виталий Кличко рассказал о переименовании арки Дружбы народов / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевсовет 14 мая принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Отныне она будет называться Арка Свободы украинского народа.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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По его словам, также депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и зданий столицы, и передать в музей тоталитаризма.

"Что касается переименований, это – резонансная тема. Мы услышали и мнения и пожелания киевлян, услышали и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешных решений, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, Института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований. Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным", – подчеркнул мэр.

Как рассказал Кличко, рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов Киевсовет продлил до 19 июня. Будет проходить голосование в мобильном приложении "Киев цифровой".

В Киеве демонтировали символ "дружбы" с РФ

26 апреля в Киеве демонтировали бронзовую скульптуру двух рабочих "в ознаменование воссоединения Украины с Россией". Скульптурная композиция, установленная в 1982 году, была частью арки Дружбы народов.

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Прямо во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

Скульптурную композицию из красного гранита, расположенную рядом с рабочими, также планируют разобрать. Арку подсветят цветами украинского флага.

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