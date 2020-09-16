В Киеве готовы досрочно включить отопление

В Киеве готовы досрочно начать отопительный сезон в случае резкого похолодания, о котором предупреждали синоптики.

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Как заявили на официальном портале столицы, теплосети уже готовы к работе.

Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проверили котельные и теплопункты, устранили тысячи повреждений, обнаруженных во время гидравлических испытаний.

Кроме того, киевлян призвали погасить задолженность за услуги теплоснабжения.

Как известно, традиционно отопительный сезон в Украине начинается с 15 октября – тепло начинают подавать, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов.

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Ранее мы сообщали о том, какую погоду синоптики ожидают осенью: в этом году она быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет бабье лето и в стране будет сухо и тепло.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань заявлял, что украинцам не стоит ждать от сентября "четвертого месяца лета", ведь теплая и солнечная погода будет только первые 3-5 дней осени.

Больше о том, как погода может повлиять на здоровье людей, смотрите в нашем видеосюжете:

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