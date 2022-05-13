В Киеве изменят время комендантского часа и работы транспорта

Теперь комендантский час будет начинаться в 23:00 и заканчиваться в 5:00 утра

В Киеве изменили время комендантского часа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в конце недели сократят комендантский час, а метро и наземный транспорт станут работать дольше. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

С 15 мая, комендантский час в Киеве будет длиться с 23:00 до 05:00, а с 16 мая, транспорт в Киеве будет работать дольше.

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Как будет работать транспорт

метро – с 06:00 до 22:00;

наземный транспорт – с 06:00 до 23:00.

Ситуация с транспортом в Киеве

В Киеве возобновят обязательную оплату проезда в общественном транспорте. Она будет такой же, как и до начала войны. Это решение поможет наполнять городской бюджет столицы.

В столице определили новые названия для 5 станций метро. Отбор предложений проводился до 1 мая. Всего в голосовании приняли участие 170 646 пользователей.

Власти столицы Украины определились, когда примерно жители Киева могут возвращаться домой. Им было рекомендовано эвакуироваться в первые дни нападения России на Украину.

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Возвращаться в Киев еще рано

Мэр Киева сообщил, что жителям столицы не могут гарантировать безопасность. Россия может применить тактическое ядерное оружие, ведь столица Украины до сих пор остается главной целью РФ и атака может произойти в любой момент. Власти города просят киевлян быть осторожными.