В Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт: ситуация с COVID-19 критическая

Власти Киева не исключают введения локдауна с закрытием школ, садиков и остановкой транспорта из-за критической ситуации с коронавирусом.

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Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан... Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу... Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", – заявил чиновник.

По его словам, за последние две недели добавили более 1 000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполненность на сегодня достаточно серьезная.

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Напомним, мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве за прошедшие сутки, 28 марта, выявили 402 новых случая коронавирусной инфекции, что немного больше, чем днем ранее. Всего за все время эпидемии в столице заболели 159 769 человек.

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А 26 марта в столице зафиксировали 1226 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Уже больше недели Киев находится в "красной зоне" по заболеваемости:

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Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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