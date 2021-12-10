В Киеве можно будет легально купить живую елку: цены и адреса

В КГГА отметили, что для работы официальных ярмарок существуют определенные требования

Организаторами ярмарок выступают коммунальные предприятия / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 15 декабря откроются официальные площадки по продаже живых новогодних деревьев.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

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Ярмарки будут работать с 15 по 31 декабря.

"Призываю киевлян покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках. Таких в Киеве будет работать почти 200. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными. Инспекция по благоустройству получила задачу – контролировать размещение мест продаж хвойных, вносить предписания и составлять админпротоколы на нарушителей", – сказал первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Сколько будут стоить новогодние деревья

Стоимость хвойных на официальных точках продаж будет составлять от 150 до 500 гривень.

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Где можно будет купить елку

Всего в городе откроют 187 локаций по продаже елок во всех районах города.

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Требования для ярмарок

Для работы официальных площадок существуют такие требования:

должна быть линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародованная стоимость погонного метра;

все елки, сосны и ели должны быть чипированы или содержать этикетки. Это защитит потребителей от приобретения незаконно срубленных деревьев, поскольку в чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве территория ярмарки должна быть обязательно ограждена;

локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющем продажу, и режиме работы.

В Киеве уже украшают главную елку страны

На Софийской площади начали украшать новогодними гирляндами главную елку страны.

Рабочие еще добавляют ветки в ее нижней части, чтобы сделать новогоднее дерево пышнее. На площади появилось больше новогодних домиков, а в воздухе ощущается аромат хвои, видимо от настоящих елочных веток, которые привезли сюда в качестве украшений.

На катке вокруг Богдана Хмельницкого уже белеет искусственный лед. Конструкцию катка продолжают готовить к открытию.

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