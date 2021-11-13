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В Киеве наложили арест на причалы и дамбы – причина

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 ноября, 16:20
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Арестованы также гидротехнические сооружения в Киевской области
Водные объекты на Оболони могут вернуть государству
Водные объекты на Оболони могут вернуть государству / Фото: Коллаж: Сегодня

Наложен арест на причалы и дамбы в столице и Киевской области. Такое решение принял Подольский районный суд столицы.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын в Facebook.

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По его словам, судебное решение касается двенадцати причалов и дамб в Киеве и области.

"Еще в 2018 году один гражданин Украины для того, чтобы завладеть этими объектами, обратился в полицию и в этом обращении указал ложные сведения об обнаружении утраченных имущественных прав на гидротехнические сооружения", - написал он.

Среди арестованных судом сооружений есть часть Оболонской набережной и острова на Оболони.

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"Надеюсь, что водные объекты на Оболони будут полностью возвращены государству, а киевляне смогут на них беспрепятственно отдыхать", – написал Трубицын.

На Киевщине ураган прорвал дамбы

Летом в Киевской области после урагана прорвало дамбы. В результате в селе Лишняя были размыты подъездные пути, а сильный ветер поломал деревья.

На место прибыли спасатели. Они трактором очистили русла для схода воды. Сломанные деревья убрали, а движение транспорта восстановили.

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