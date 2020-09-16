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В Киеве "настоятельно не советуют" купаться на всех пляжах города

16 сентября, 19:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

Киевлянам рекомендовали использовать пляжи только как зоны отдыха

В Киеве на всех городских пляжах завершили купальный сезон, и спасатели закончили работу. В связи с этим городские власти настоятельно рекомендовали отдыхающим воздержаться от "водных процедур".

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Об этом заявили на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что спасателей на столичных пляжах не будет до следующего года, а киевлянам и гостям города посоветовали посещать пляжи только как зоны отдыха.

По данным киевской власти, на протяжении сезона на пляжах спасли 84 человека. Чаще всего опасность для отдыхающих возникала на фоне употребления алкогольных напитков, а также в связи с купанием в не предназначенных для этого местах.

Кроме того, спасатели почти 200 раз оказывали медицинскую помощь отдыхающим, а также помогали им вызвать скорую помощь и найти пропавших друзей или родственников.

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Напомним, что в 2020 году столичные пляжи открыли для купания с 19 июня. Паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

При этом ранее киевские пляжи были забиты людьми, несмотря на запрет на купание и карантин.

Также смотрите о небезопасных пляжах в Украине:

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отдых Киев спасатели купание пляжи

Источник: Сегодня

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