В Киеве о кораблях и тракторных войсках расскажут на языке цветов (фото)

В столице появились две патриотические клумбы, которые поднимают боевой дух киевлян

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Тракторные войска и марка с русским кораблем. Какими клумбами украшают Киев. Киевские коммунальщики продолжают удивлять горожан патриотическими клумбами, которые появляются в разных районах столицы. Сегодня возле станции метро "Левобережная" открыли клумбу в виде точной копии легендарной марки "русский военный корабль, иди на*уй".

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Неделю высаживали цветы

Сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района трудились над созданием копии марки с 4 мая. Получилась очень точная работа, если принимать во внимание то, что марка создана исключительно из цветов разных оттенков.

"Для создания клумбы понадобилось 15300 цветов. Использовались альтернатера, агератум, седум, колеус. Над созданием клумбы трудились шесть наших сотрудников. Только семь дней заняла высадка цветов", – рассказал сайту "Сегодня" директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Евгений Ковшун.

Лучше всего клумбу можно рассмотреть с вагона поезда метро.

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Увековечили "тракторные войска"

Еще одну необычную клумбу горожане заметили в районе станции метро Политехнический институт, на улице Богдана Гаврилишина.

Здесь сотрудники "Киевзеленстроя" создают клумбу, которая посвящена "тракторным войскам".

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Из травы специалисты КП СЗН Шевченковского района смастерили танк с опущенным дулом, а его буксирует небольшой трактор с флагом Украины. Прицеп трактора засажен цветами желтого цвета и раскрашен в цвета национального флага.

Клумба многим прохожим поднимает настроение и выглядит довольно масштабно. Многие делают фото на фоне танка и трактора.

В "Киевзеленстрое" говорят, что работа над клумбой с танком и трактором еще не закончена, еще высажены не все цветы.