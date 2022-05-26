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В Киеве остановилось метро на красной ветке: что случилось

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26 мая, 20:37
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В столице была воздушная тревога, а также технические проблемы на линии метро
В Киеве остановилось метро
В Киеве остановилось метро / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве остановилось движение поездов на красной ветке метро. Как поясняют в подземке, из-за технических причин поезда курсируют от станции "Арсенальная" до "Академгородка". А от "Лесной" до станции "Днепр" вагоны не ходят. Об этом сообщает корреспондент издания "Сегодня" Александр Марущак.

В Киевском метрополитене нам рассказали, что "проверяют оборудование". Но сейчас еще звучит воздушная тревога. Поэтому подземка работает по протоколу.

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Когда в городе звучит сигнал тревоги, поезда метрополитена не курсируют по открытым участкам метро и мостам.

"Поезда перестали курсировать за 10 минут до тревоги. На одной из станций метро остановился поезд, какие-то проблемы с напряжением", – пишут пользователи социальных сетей.

Впрочем, в подземке говорят, что поступил повторный сигнал тревоги и движение поездов на красной ветке восстановят, когда поступит отбой воздушной тревоги.

Обновлено 20:43. После отмены воздушной тревоги поезда будут курсировать от станции "Академгородок" до станции "Лесная".

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Ситуация в Киеве

В Киеве сегодня вечером было практически подряд две воздушные тревоги. Как известно, в этот момент столичный метрополитен прекращает движение на открытых участках.

По-прежнему наблюдаются дефицит бензина и ДТ. Не на всех заправках он есть, очереди часто жители города занимают с самого утра.

Также в столице проблемы с солью и перебои с гречкой.

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Много киевляне постепенно возвращаются домой и к обычной жизни, столичные власти призывали неоднократно, не спешить с возвращением.

Кроме того, с 21 мая до 15 гривен подорожал проезд в маршрутках.

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