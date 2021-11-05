В Киеве под Офисом Президента требуют отстранить Кличко – фото и видео

Митингующие обратились с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому

В Киеве Зеленского просят отстранить Кличко. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве около 100 человек пришли под Офис Президента с требованием к Владимиру Зеленскому инициировать отставку Виталия Кличко с должности городского головы.

Об этом пишет PavlovskyNEWS.

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Детали митинга

Согласно источнику, собравшиеся люди требуют от президента Владимира Зеленского обратить внимание на происходящее в столице и принять меры.

По их мнению, Виталий Кличко своими незаконными застройками уничтожает леса, парки, скверы, рынки, детские и спортивные площадки.

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Кличко может уйти в отставку следующим – Разумков

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что следующим в отставку может уйти мэр Киева Виталий Кличко.

"Не знаю, кто следующий. Я думаю, что следующих уже нет. Но Кличко – да, может стать следующим", – сказал Разумков.

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