В Киеве под Офисом Президента требуют отстранить Кличко – фото и видео

В Киеве около 100 человек пришли под Офис Президента с требованием к Владимиру Зеленскому инициировать отставку Виталия Кличко с должности городского головы.
Об этом пишет PavlovskyNEWS.
Детали митинга
Согласно источнику, собравшиеся люди требуют от президента Владимира Зеленского обратить внимание на происходящее в столице и принять меры.
Далее по теме
По их мнению, Виталий Кличко своими незаконными застройками уничтожает леса, парки, скверы, рынки, детские и спортивные площадки.
Кличко может уйти в отставку следующим – Разумков
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что следующим в отставку может уйти мэр Киева Виталий Кличко.
"Не знаю, кто следующий. Я думаю, что следующих уже нет. Но Кличко – да, может стать следующим", – сказал Разумков.