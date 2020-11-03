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В Киеве подсчитали голоса на 56% избирательных участков

3 ноября, 16:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Окончательные результаты еще неизвестны

Во вторник, 3 ноября, появились предварительные результаты выборов мэра Киева, которые состоялись 25 октября.

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Об этом стало известно во время онлайн-брифинга заместителя председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николая Нилова.

Так, он озвучил, что на сегодняшний день ТИК приняла и подсчитала ведомости с 7 из 13 столичных избирательных округов.

"Если говорить по цифрам, то мы на сегодняшний день обработали 56% от... если учитывать избирательные участки, то подсчитан результат по 56% избирательных участков в городе Киеве", – сказал Нилов.

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Ранее мы писали, что полиция зафиксировала 587 сообщений о возможных нарушениях, связанных с избирательным процессом в Киеве.

В Украине проходило голосование на местных выборах 25 октября – выбирали мэров и представителей местных властей.

Напомним, ранее мы писали в каких городах будет второй тур – важно не только, сколько набрал кандидат, но и количество жителей в населенном пункте.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев ТИК голоса

Источник: Сегодня

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