В Киеве продолжается война за Гостиный двор

Министерство культуры и информационной политики планирует признать памятником национального значения Гостиный двор, который сегодня находится в государственной собственности и в аварийном состоянии.

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Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в интервью Интерфакс-Украина.

Намерения Минкульта в отношении Гостиного двора

"Мы понимаем, что объект непростой с точки зрения реставрации. Относительно того, каким он будет – без обсуждения с общественностью мы не будем принимать решения, но однозначно это будет культурно-художественный пространство. Сейчас нужна концепция, проведение конкурса, как должна происходить реставрация", – сообщил Ткаченко.

При этом он отметил, что идея размещения в Гостином дворе музея современного искусства пока отклонена.

По словам министра, в качестве локаций для будущего Музея современного искусства в Минкульте рассматривают несколько вариантов, среди них "Украинский Дом" и "Мистецкий арсенал". Возможен вариант и строительства под эти цели нового здания.

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Что говорят в КГГА

Департамент охраны культурного наследия КГГА обратился в Окружной административный суд с иском.

"Фонд государственного имущества Украины продолжает игнорировать предписание о Гостином дворе. До сих пор не заключен охранный договор и не представлено научно-проектную документацию на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ на объекте", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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По его словам, памятник уже долгие годы является предметом различных судебных дел, однако никаких сдвигов так и не произошло – "очевидно, что кто-то намеренно блокирует решение".

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В КГГА отмечают, что они готовы принять здание на баланс и привести его в надлежащее состояние – "а пока Гостиный двор разрушается, находясь в государственной собственности, Министерство культуры продолжает блокировать передачу памятника в коммунальную собственность".

Окружной админсуд открыл дело

Судом открыто производство по административному делу №640/5666/21. Несмотря на то, что сначала Окружной административный суд Киева обязал Фонд госимущества выполнить требования предписания, Фонд госимущества их выполнять не спешит.

Напомним, ранее мы писали, что легендарное здание Гостиного двора снова в центре внимания. И все из-за спора между КГГА и Министерством культуры, которые не могут поделить разрушающееся здание.

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Сейчас Гостиный двор находится на балансе Фонда госимущества Украины. Киевские власти несколько лет ведут борьбу за его возвращение в коммунальную собственность, а в Минкульте вдруг заявили, что хотят превратить его в Музей современного искусства и взять Гостиный двор на свой баланс.

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