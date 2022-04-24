Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

В Киеве снова изменят комендантский час – КГГА

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 11:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Николай Поворозник заявил, что город продолжает жить в режиме военного положения
На период действия военного положения населению Киева запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых массивов.
На период действия военного положения населению Киева запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых массивов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ночь Пасхи прошла спокойно. Город возвращается к установленному ранее комендантскому часу – с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Реклама

По его словам, богослужения прошли в режиме онлайн-трансляций, а город продолжает жить в режиме военного положения.

"Жители получают все коммунальные услуги, работают общественный транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торговые заведения и другие. Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты. Призываю водителей пропускать "скорую" и машины с гуманитарной помощью", – написал Николай Поворозник .

Первый заместитель председателя КГГА напомнил, что на период действия военного положения населению запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых массивов, поскольку в окрестностях Киева и области продолжаются работы по разминированию.

Напомним, Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Крушение Ан-26 в Запорожской области: стали известны причина и число погибших Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Взял в осаду и сжег Москву – в Киеве показали меч знаменитого гетмана Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Удары российских войск: в очереди за хлебом в Чернигове погибло 13 человек Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

31.83

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять