В Киеве снова начало работать посольство Италии

Истории подвигов

Павел (фамилию не называем) – старший сержант, командир артиллерийского расчета, на счету которого уже около двух сотен единиц разбитой техники врага! Он один из лучших в своем деле - артиллерист-снайпер. Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие врага в металлолом!

Слава Україні!