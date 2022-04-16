В Киеве снова начало работать посольство Италии

Министерство иностранных дел Италии возобновил работы посольства Италии в Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.
"Итальянский триколор вернулся в Киев, где посол Дзадзо и его команда вновь открыли посольство Италии. Италия поддерживает украинские институции и подтверждает обязательство помогать итальянским гражданам, продвигать диалог и поддерживать решения для мира и прекращения боевых действий", – говорится в сообщении МИДа.
The Italian tricolore is back to Kyiv where Amb. Zazo and his team reopened the Italian Embassy.— Farnesina (@ItalyMFA) April 15, 2022
stands by Ukrainian institutions and reaffirms the commitment to assist Italian nationals, promote dialogue and support solutions towards peace and the end of hostilities.
Ситуация с дипломатами
- 15 апреля стало известно, что посольство Франции в Украине, переехавшее во Львов месяц назад из-за российского вторжения, вернется в Киев.
- Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
- Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
- Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
- Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
- Несмотря на начавшуюся войну, украинскую столицу не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.
- 9 апреля стало известно, что из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.