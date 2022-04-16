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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

В Киеве снова начало работать посольство Италии

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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16 апреля, 15:16
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После начала войны, которую в феврале развязала Россия, многие посольства вывезли своих сотрудников и перенесли диппредставительства в более безопасные города
Италия возвращает в Киев сотрудников посольства
Италия возвращает в Киев сотрудников посольства / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство иностранных дел Италии возобновил работы посольства Италии в Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"Итальянский триколор вернулся в Киев, где посол Дзадзо и его команда вновь открыли посольство Италии. Италия поддерживает украинские институции и подтверждает обязательство помогать итальянским гражданам, продвигать диалог и поддерживать решения для мира и прекращения боевых действий", – говорится в сообщении МИДа.

Ситуация с дипломатами

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Павел (фамилию не называем) – старший сержант, командир артиллерийского расчета, на счету которого уже около двух сотен единиц разбитой техники врага! Он один из лучших в своем деле - артиллерист-снайпер. Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие врага в металлолом!
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