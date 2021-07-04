Українська
$ 27,38
32,52
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

В Киеве у "слуги народа" забрали права, а нардепа отправили сдавать тест на наркотики (фото)

4 июля 2021 14:03

Виктория Барановская Виктория Барановская

Брагар параллельно сдал тест в частной клинике – он не выявил запрещенных веществ в крови

Брагар сдал тест на наличие наркотиков в крови / Фото: коллаж "Сегодня"

Брагар сдал тест на наличие наркотиков в крови / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 4 июля, в Киеве патрульные остановили нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара – подозревают, что он находился за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Реклама

Об этом в своем Facebook написал Алексей Павловский.

Правоохранители остановили Toyota Camry депутата, поскольку на авто не освещался номерной знак. Во время общения правоохранители заподозрили, что он невменяем.

У Брагара забрали водительское удостоверение, а его отправили сдавать тест на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Результат будет готов через 7 дней.

Фото: PavlovskyNews
Реклама

Фото: PavlovskyNews

Отметим, что народный депутат параллельно сдал тест в частной клинике, который не выявил запрещенных веществ в крови.

Фото: PavlovskyNews

Фото: PavlovskyNews

Не пропусти!
Полицейские пострадали в стычках с пьяными фанами Англии, праздновавшими разгром Украины
Столкновение английских фанатов с полицией в Лондоне

Фото: PavlovskyNews
Реклама

Фото: PavlovskyNews

Кроме того, Брагар уже написал заявление на полицейских и заявил, что патрульные требовали у него взятку с выключенной боди-камерой.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Украины Игорь Васильковский покинет партию "Слуга народа", если докажут, что он действительно ездил пьяным за рулем. Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять