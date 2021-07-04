В Киеве у "слуги народа" забрали права, а нардепа отправили сдавать тест на наркотики (фото)

Брагар параллельно сдал тест в частной клинике – он не выявил запрещенных веществ в крови

Брагар сдал тест на наличие наркотиков в крови / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 4 июля, в Киеве патрульные остановили нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара – подозревают, что он находился за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Реклама

Об этом в своем Facebook написал Алексей Павловский.

Правоохранители остановили Toyota Camry депутата, поскольку на авто не освещался номерной знак. Во время общения правоохранители заподозрили, что он невменяем.

У Брагара забрали водительское удостоверение, а его отправили сдавать тест на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Результат будет готов через 7 дней.

Реклама Фото: PavlovskyNews

Отметим, что народный депутат параллельно сдал тест в частной клинике, который не выявил запрещенных веществ в крови.

Реклама Фото: PavlovskyNews

Кроме того, Брагар уже написал заявление на полицейских и заявил, что патрульные требовали у него взятку с выключенной боди-камерой.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Украины Игорь Васильковский покинет партию "Слуга народа", если докажут, что он действительно ездил пьяным за рулем. Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.