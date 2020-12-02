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В Киеве в масштабном ДТП пострадали дети (видео)

2 декабря, 00:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Детей госпитализировали в больницу

Во вторник, 1 декабря, в Киеве на улице Выговского водитель Daewoo въехал в несколько автомобилей. В результате ДТП пострадали несколько человек, среди которых – дети.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

По предварительным данным, водитель такси на автомобиле Renault двигался в правом ряду и поворачивал направо, в него въехал водитель Daewoo и затем отлетел в Opel. После столкновения Renault оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с ВАЗ.

В автомобиле Daewoo была семья с двумя детьми. У них незначительные повреждения, для дальнейшего обследования детей госпитализировали в больницу.

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Также в результате происшествия пострадал водитель ВАЗа и его пассажирка.

Водитель Daewoo признался, что отвлекся.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на улице Богатырской водитель легковушки не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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Киев ДТП ВАЗ столкновение
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