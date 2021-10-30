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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

В Киеве введут красную зону: как подготовился бизнес

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
30 октября, 11:07
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Украина все ближе к ужесточению карантинных ограничений из-за роста заболеваемости на COVID-19
В Киеве ужесточат карантин

К красным областям прибавится еще семь – включая Киев. Когда населенный пункт "краснеет", то в нем меняются правила жизни.

Сайт "Сегодня" сообщает, как к локдауну готов бизнес.

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Украинская певица и владелица салона – Оксана Вояж рассказывает, что салоны красоты в оранжевой зоне работают в "подвешенном" состоянии. Пока что сертификатов не требуют. Только половину штата вакцинировали, предупреждают о возможных новшествах и клиенах.

"Сложно представить, что мы снова можем закрыться, и если будет жесткая ситсема – обслуживать с документом, то мы законопослушные. Есть же актиковидники, антивакцинаторы. Мы не можем их изгонять из салона, аккуратничаем, осторожничаем", – говорит Оксана Вояж.

Зайти на почту, чтобы получить или отправить посылку, можно без сертификата или тестов. Горожане говорят, что такие ограничения их возмутили бы.

На фитнесс или в спортзал – вход свободный. Но не для жителей областей, находящихся в красной зоне. Там за порог спортклуба – нельзя без иммунизации. Можно тестироваться, но, уверяет владелец спортклубов, такой вариант – неудобен для всех.

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"Мы смотрим, чтобы все желательно были вакцинированы. Мы все прекрасно понимаем, что вынуждены и добровольно делаем все эти моменты, чтобы избежать локдаунов", – сказал владелец спортклубов.

Традиционно бумажные сертификаты о вакцинации выдают семейные врачи – в течение двух недель после иммунизации. Из-за ажиотажа, который вызвал новые требования к перевозкам, получить желаемую бумажку, по словам медиков, можно и раньше.

Альтернатива сертификатам – ковид-тесты. На антиген, ИФА, ПЦР, в экспресс-формате. Теперь их можно сделать чуть ли не везде – даже на вокзалах и автостанциях, отличающихся по назначению, ценам и срокам.

Самый простой вариант – экспресс-тест. Стоимость от двухсот до полу тысячи гривен, результат за 15-30 минут. Действительный – 48 часов. Самый популярный все же ПЦР-тест. Стоит от четырехсот до тысячи гривен в среднем, готовый результат – сутки. Именно он может стать альтернативой сертификата, однако лишь на 72 часа.

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