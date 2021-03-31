В Киеве вводят строгий локдаун: что запрещено

С понедельника столица закрывает все школы и детские сады

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, заведениями и гражданами", – пишет Кличко.

Что запрещено

С понедельника столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт – и наземный, и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Руководители же учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.

Общепит сможет работать только навынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

Отметим. что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

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"Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", – добавил мэр.

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Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.

Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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