В Киеве вводят строгий локдаун: что запрещено

Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, заведениями и гражданами", – пишет Кличко.
Что запрещено
- С понедельника столица закрывает все школы и детские сады.
- Весь общественный транспорт – и наземный, и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
- Руководители же учреждений и предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.
- Общепит сможет работать только навынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.
- Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.
Отметим. что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
"Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", – добавил мэр.
Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.
Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.
Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна
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