В Киеве закрывали движение поездов по "красной" ветке через Днепр: что произошло

Сайт "Сегодня разобрался, что произошло в метро и почему не ездили поезда, сейчас движение уже восстановлено

Сегодня в метро произошел сбой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве было закрыто движение поездов на красной ветке из-за сбоя в системе. Об этом рассказал корреспондент сайта "Сегодня" Александр Марущак.

По его словам, на станции метро "Житомирская" собралось достаточно много пассажиров, но как пояснили сотрудники подземки – это вполне нормально для работы метро.

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"В подземке говорят, что движение поездов на красной ветке метро уже восстановлено. Как пояснили нам на станции метро "Житомирская", поезда курсируют по обычному графику. Из-за чего произошёл сбой в работе подземки на красной ветке, пока неизвестно", – рассказал он и опубликовал фото.

В данный момент все оборудование уже проверено, остановка была по техническим причинам и движение возобновлено.

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"Всё из-за страной русни",- сказал парень в переполненном вагоне.

Ситуация с транспортом в Киеве

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