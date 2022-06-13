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В Киеве запретили каяки и купание в Днепре – в чем причина

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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13 июня, 21:05
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Киевлян просят не посещать городские пляжи, а маломерным судам запрещено плавать по Днепру
Несмотря на призывы коммунальных служб, киевляне продолжают массово посещать городские пляжи / коллаж "Сегодня"
Несмотря на призывы коммунальных служб, киевляне продолжают массово посещать городские пляжи / коллаж "Сегодня"

В Киеве – настоящая летняя жара. При мирной жизни киевляне в это время уже во всю оккупировали столичные пляжи, наслаждаясь солнцем и водой, а также отправлялись в увлекательные прогулки на каяках. В этом году все не так. Точнее, люди идут массово на пляжи, но их настойчиво просят избегать отдыха у воды.

Как в Киеве проходит купальный сезон в условиях войны, выяснял сайт "Сегодня".

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Просят не идти на пляжи

Несмотря на угрозу ракетных обстрелов и взрывоопасных сюрпризов у водоемов, киевляне все же идут на городские пляжи. На некоторых зонах отдыха людей очень много. Хотя, как заверяют городские чиновники, граждане рискуют своим здоровьем и даже жизнью.

Отдыхающих просят не заходить в лесную зону у водоема и сообщать спасателям о подозрительных предметах
Отдыхающих просят не заходить в лесную зону у водоема и сообщать спасателям о подозрительных предметах

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В коммунальном предприятии "Плесо" говорят, что проводить пляжный сезон в условиях войны очень сложно.

"Для нас главное – это безопасность киевлян. Проводить полноценный пляжный сезон при теперешних условиях очень тяжело. Мы призываем граждан не спешить на городские пляжи и не купаться. Лучше с этим пока подождать. Наши специалисты совместно с сотрудниками ГСЧС проводят проверку городских пляжей на наличие на них взрывоопасных предметов", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Плесо".

Граждан призывают не пренебрегать правилами безопасности.

"Проверки продолжаются. Пока взрывотехники обследовали несколько пляжных локаций. К счастью, ничего опасного не нашли, и мы надеемся, что не найдут. Но обследование территорий продолжается", – поясняют коммунальщики.

Кто и что проверяет?

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Обычно в Киеве пляжный сезон проходил на 14 городских пляжах. На них была и есть вся необходимая для безопасного и комфортного отдыха инфраструктура.

"В первую очередь, проводится обследования взрывотехниками этих 14 локаций. Мы хотим убедиться, что там абсолютно безопасно. Поэтому киевлянам следует набраться терпения и дождаться окончания проверок. Сейчас трудно сказать, когда именно проверки закончатся. За помощью мы обратились в ГСЧС. Мы полностью зависим от их возможностей и загруженности. Увы, бывает часто, что взрывотехников вызывают на более важные проверки", – поясняют в КП "Плесо".

Дежурят спасатели

Впрочем, несмотря на вероятную опасность, довольно много горожан продолжают посещать пляжи. Их даже не пугает то, что на некоторых местах отдыха состояние воды не отвечает нормам.

На пляжах Киева достаточно много посетителей, которые игнорируют запрет отдыхать у воды/ фото КП "Плесо"
На пляжах Киева достаточно много посетителей, которые игнорируют запрет отдыхать у воды/ фото КП "Плесо"

В КП "Плесо" говорят, что с отдыхающими проводят разъяснительную работу. Предупреждают о возможной опасности. Людям советуют быть осторожными и не заходить в лесную зону, которая граничит с водоемами, там могут быть установлены растяжки, например, в Гидропарке.

"На пляжах с отдыхающими работают наши лайфгарды, они появились на всех 14 наших локациях. Кстати, к ним отдыхающие могут обращаться, если заметили подозрительный предмет в пляжной зоне. Все наши спасатели знают, как действовать в данном случае, они прошли специальный инструктаж. Пока по одному спасателю на локации", – добавляют в КП "Плесо".

Каяки под запретом

Из-за запрета перемещаться по воде маломерным судам киевляне остались и без прогулок на каяках. В одном из центров проката каяков нам рассказали, что сезон прогулок пока не сорван, но такого размаха спортивного развлечения, который был до войны, однозначно не будет.

"Хотелось бы, чтобы город выделил нам какую-то акваторию, где уже безопасно и можно кататься. Увы, пока такого решения нет. Есть только какое-то нездоровое желание все тотально запретить, чтобы все сидели по домам и боялись", – рассказывает сайту "Сегодня" Михаил Петелицкий, собственник Каяк Каное Центра.

Как пример он приводит то, что городские власти не сняли запрет выходить на воду в районе Киева на маломерных судах, но зато разрешили продавать алкоголь в столице по вечерам. То есть, спортом заниматься нельзя, а пьянствовать можно.

В центрах проката не могут начать работу из-за запрета властей
В центрах проката не могут начать работу из-за запрета властей

Михаил говорит, что он с коллегами регулярно пишет обращения в мэрию. Пытается доказать чиновникам, что занятия спортом на воде можно возобновить, не создавая при этом вреда для участников и не нарушая мер безопасности, которые внедряет город.

Чего просят?

"В Киеве очень много акваторий, где на берегах отдыхают сотни людей. И в то же время, на воде возле этих берегов любая деятельность запрещена. Я считаю это нелогичным. Мы просим в таких местах, где отдыхает большое количество людей, разрешить и некоторые активности на воде", – говорит Михаил Петелицкий.

Владельцы проката каяков заверяют, что прекрасно понимают все возможные риски и готовы соблюдать все меры безопасности.

"Мы просим разрешить хотя бы групповые выходы на каяках, чтобы делать все под сопровождением инструкторов и их контролем. Готовы сами разработать всю процедуру: согласовать маршрут, быть на постоянной связи. Увы, нас не хотят слушать. Есть только тотальный запрет на все", – поясняет Михаил Петелицкий.

Что говорят в Киевсовете?

В Киевсовете обещают, что ситуация с разрешением для работы станций проката каяков должна вскоре разрешиться. Сейчас чиновники выясняют – когда и кем был введен запрет.

"Станции проката – это и бизнес, и спорт, и реабилитация. Поэтому если есть объективные причины запрета, нужно четко объяснить правила, и открыть Днепр хотя бы частично", – считает депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Она обещает разобраться в возникшей ситуации и призывает участников сферы проката водного снаряжения присоединиться к выяснению всех обстоятельств запрета.

Ранее мы писали про чрезвычайное происшествие на набережной Днепра, где в воду вытекала оранжевая жижа. Позже стало известно, чем именно загрязняли Днепр в районе моста Метро.

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