В "Киевзеленстрой" снова пришли с обысками – подробности

В Киеве 12 октября сотрудники Подольского окружной прокуратуры пришли с повторным обыском в помещения "Киевзеленстроя".
Об этом сообщили в КГГА.
С проверкой пришли из-за "объекта, в отношении которого уже были проведены обыски и изъята документация". Уголовное производство в отношении открыли еще в феврале 2019 года – по договорам, заключенным в 2018-м, и работ, которые проводили в начале 2019-го.
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На сайте напомнили, что в мае этого года прокуратура пришла в "Киевзеленстрой" из-за открытого уголовного производства об уклонении от налогов во время капитальных ремонтов столичных парков и скверов.
Обыски в департаментах КГГА
- 8 октября прокуратура провела обыски в управлении образования Святошинской РГА и в офисных помещениях подрядчиков из-за некачественной установки пожарной сигнализации в школах.
- 18 августа прошли обыски в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники которого подозреваются в нецелевом использовании бюджетных средств на более чем 1 млн грн.
- 17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему кражи средств при проведении работ по капитальному ремонту детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.
- 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.
- 16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищения 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов.
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