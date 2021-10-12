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В "Киевзеленстрой" снова пришли с обысками – подробности

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
12 октября, 13:25
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Обыски 12 октября в "Киевзеленстрое" – минимум четвертые за этот год. В КГГА рассказали детали дела
В «Киевзеленстрое» снова обыски
В «Киевзеленстрое» снова обыски / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 12 октября сотрудники Подольского окружной прокуратуры пришли с повторным обыском в помещения "Киевзеленстроя".

Об этом сообщили в КГГА.

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С проверкой пришли из-за "объекта, в отношении которого уже были проведены обыски и изъята документация". Уголовное производство в отношении открыли еще в феврале 2019 года – по договорам, заключенным в 2018-м, и работ, которые проводили в начале 2019-го.

На сайте напомнили, что в мае этого года прокуратура пришла в "Киевзеленстрой" из-за открытого уголовного производства об уклонении от налогов во время капитальных ремонтов столичных парков и скверов.

Обыски в департаментах КГГА

  • 8 октября прокуратура провела обыски в управлении образования Святошинской РГА и в офисных помещениях подрядчиков из-за некачественной установки пожарной сигнализации в школах.
  • 18 августа прошли обыски в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники которого подозреваются в нецелевом использовании бюджетных средств на более чем 1 млн грн.
  • 17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему кражи средств при проведении работ по капитальному ремонту детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.
  • 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.
  • 16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищения 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов.

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