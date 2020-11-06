Виталий Кличко побеждает в первом туре местных выборов в Киеве

Избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Киеве. Самое большое количество голосов набрал действующий мэр Киева Виталий Кличко – 50,52%.
Об этом стало известно во прямого эфира КГГА, 6 ноября.
По результатам кандидатов в мэры лидировали:
- Виталий Кличко – 365 тысяч 161 голосов
- Александр Попов – 68 тысяч 757 голосов
- Сергей Притула – 56 тысяч 900 голосов
- Алексей Кучеренко – 45 тысяч 823 голоса
- Ирина Верещук – 39 тысяч 321 голосов
Члены комиссии подписали протокол.
Всего количество бюллетеней составило 2 млн 151 тыс 294.
Напомним, в столице явка на выборах составила 34,42%.
Ранее мы писали, что Кличко заявил, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой.
Сразу после завершения местных выборов 25 октября начался подсчет голосов, в том числе социологическими компаниями. Были опубликованы данные экзитполов о прохождении партий в некоторые областные советы.
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