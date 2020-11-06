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Виталий Кличко побеждает в первом туре местных выборов в Киеве

6 ноября, 15:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Комиссия подсчитала 100% голосов

Избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Киеве. Самое большое количество голосов набрал действующий мэр Киева Виталий Кличко – 50,52%.

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Об этом стало известно во прямого эфира КГГА, 6 ноября.

По результатам кандидатов в мэры лидировали:

  • Виталий Кличко – 365 тысяч 161 голосов
  • Александр Попов – 68 тысяч 757 голосов
  • Сергей Притула – 56 тысяч 900 голосов
  • Алексей Кучеренко – 45 тысяч 823 голоса
  • Ирина Верещук – 39 тысяч 321 голосов

Члены комиссии подписали протокол.

Всего количество бюллетеней составило 2 млн 151 тыс 294.

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Напомним, в столице явка на выборах составила 34,42%.

Ранее мы писали, что Кличко заявил, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой.

Сразу после завершения местных выборов 25 октября начался подсчет голосов, в том числе социологическими компаниями. Были опубликованы данные экзитполов о прохождении партий в некоторые областные советы.

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