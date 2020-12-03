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Владимир Бондаренко стал замом Кличко и секретарем Киевсовета

3 декабря, 19:32

Александр Марущак Александр Марущак

Депутаты Киевсовета избрали заместителя городского головы – секретаря КГС. Должность будет занимать Владимир Бондаренко. Его кандидатуру поддержали 114 депутатов.

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Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Я буду делать все для того, чтобы горсовет мог стабильно и эффективно работать. Буду продолжать дело своего предшественника Владимира Прокопива – делать Киевский горсовет открытым для людей, прозрачнее и ближе", – отметил Бондаренко.

Новоизбранный секретарь Киевсовета заверил в своей объективности и беспристрастности при принятии решений и организации работы Киевского городского совета.

"Несмотря на то, что я избран от политической силы, могу пообещать, что буду максимально равноудаленным и одновременно близким ко всем фракциям. Ведь секретарь Киевсовета – это помощник для каждого депутата в этом сессионном зале, это эффективный менеджер, которым я обязуюсь быть", – подчеркнул Бондаренко.

Справка. Владимир Бондаренко родился 26 января 1985 в г. Киеве в семье служащих. Имеет высшее юридическое образование. Трудовую деятельность начал в 2003 году техническим работником средней школы №61 Шевченковского района города Киева.

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В 2007-2013 был помощником Виталия Кличко в Киевсовете. В 2012 году во время выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады VII созыва от партии "УДАР Виталия Кличко". В 2013-2014 годах был помощником Виталия Кличко в Верховной Раде. С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА. В последнее время являлся советником Киевского городского головы и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Виталий Кличко Киеврада Владимир Бондаренко

Источник: Сегодня

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