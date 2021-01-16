"А давайте без суржика". На каком языке разговаривают продавцы и полиция – видеоэксперимент

Вместе с профессором-языковедом мы пообщались с представителями сферы обслуживания столицы. И лингвист по просьбе сайта "Сегодня" дал свою экспертизу

С 16 января вступает в силу очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – перейти на него будут обязаны торговля и сервис. То есть, нас должны обслуживать на украинском языке. И только по просьбе посетителя официант, продавец, приемщик могут перейти на другой язык. За нарушение норм предусмотрено наказание в виде штрафов.

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Сайт "Сегодня" решил провести эксперимент: проверить, на каком языке сейчас разговаривает столичная сфера обслуживания.

Инспектировать заведения на Крещатике мы отправились с Иваном Ющуком, профессором, заведующим кафедрой славянской филологии и общего языковедения Киевского международного университета. Он является автором 20 новаторских учебников по украинскому языку для средних и высших школ.

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ КРЕЩАТИК

В назначенное время встречаемся с профессором Ющуком на станции метро "Крещатик". На эскалаторе обсуждаем план действий. По дороге языковед рассказывает, что и сам приложил немало усилий, чтобы упомянутая норма закона стала реальностью.

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Мы бы с удовольствием присели в каком-нибудь ресторане и устроили проверку для официанта или зашли бы в парикмахерскую. Но, увы, из-за локдауна они не работают. Рестораны – только на выдачу продукции через окошко.

Решаем первым "протестировать" обслуживание в популярном фаст-фуде рядом со станцией метро.

Работница заведения встречает нас приветливым: "Добрий день!". И дальше разговаривают с нами и принимает заказ на украинском языке. Получаем номерок и ждем, когда нам приготовят два кофе. В очереди слышится русский язык, перемешанный суржиком, но посетителям мы замечаний не делали. А вот обслуживание было полностью на украинском языке. Спустя пару минут нас позвали к окошку, правильно назвали номер и выдали два кофе, пожелав хорошего дня.

Обслуживанием в этом заведении Иван Ющук остался доволен. Как он это прокомментировал смотрите на видео:

Видео: Сегодня

"Девушки разговаривают красиво. Я бы даже сказал, что это их родной язык. Очень мелодично звучит и абсолютно без суржика", – отмечает Иван Филиппович.

"ЯК ДІЙТИ ДО МАЙДАНУ?"

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Дальше ищем открытые заведения на Крещатике. Но большинство из магазинов закрыты. В одном из банков с нами общались исключительно на украинском языке.

Решаем проверить обслуживание в киосках по продаже кофе. Но и тут персонал четко разговаривает на украинском.

Профессор даже пытался узнать у бариста, как пройти на Майдан Незалежности (видимо, чтобы его больше разговорить), но тот ответил на чистом украинском языке и показал точное направление рукой.

А вот в соседнем киоске продавщица глинтвейна перешла на русский язык, смешанный с суржиком.

Видео: Сегодня

"Я спросил у продавщицы, что такое глинтвейн? Не кофейный ли это напиток? Этим и сбил ее с толку. Она, видимо, растерялась и перешла на русский. Сказала: "Вы каву хатели?". Сделал ей замечание, и она снова перешла на украинский язык. Это говорит лишь о том, что люди знают свой язык, просто не хотят на нем разговаривать или имеют какие-то свои личные комплексы", – отмечает профессор.

Кстати, женщина сказала, что в курсе вступления в силу нового закона и пообещала, что с 16 января будет говорить исключительно на украинском языке. Наверное, чтобы избежать штрафа.

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СУРЖИК В ИЗОБИЛИИ

А в одном из кофейных ларьков, куда мы подошли, бариста говорил на откровенном суржике. Особенно резанул уши его вопрос клиенту: "А вам в каву сахар додать?". Были и другие оговорки, типа: "кохфе" "ище", "менуточку".

Наш эксперт, считает, что от работников сферы обслуживания не стоит ожидать чистой литературной речи или красивого дикторского произношения.

"Главное, чтобы человек уважал язык своего народа, – отмечает профессор Ющук. – Суржик – это наследие страны, которая раньше была колонией. Как результат, мы имеем смешанный язык с русскими, польскими, венгерскими и английскими словами".

Видео: Сегодня

Профессор считает, что границу между суржиком и литературной речью очень трудно установить и объясняет на видео, почему так:

Видео: Сегодня

НАУЧИЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО

Решаем пойти в подземный ТЦ на Майдане Незалежности, где есть продовольственный магазин – им разрешено работать в локдаун. По дороге обращаем внимание на полицейских и бойцов национальной гвардии, которые дежурят на площади присматривая за протестующими ФОПами. Иван Ющук решает проверить правоохранителей на знание родного языка. Поздоровавшись, спросил их: где тут можно найти гастроном?

В ответ полицейский показал пальцем в сторону Крещатика и сказал на русском "Вот-вот вон там он, гастроном находится, смотрите… Там, прямо".

Видео: Сегодня

"Що означає – "смотрите?", – переспросил у полицейского профессор Ющук.

Коп сразу исправился, попросил прощения и перешел на украинский язык.

Профессор Ющук прокомментировал почему госслужащие и тем более полицейские должны разговаривать на украинском языке:

Видео: Сегодня

КОГДА ТЫ ЮНАЯ

По дороге профессор Ющук рассказывает, как он лично сталкивался с тем, что молодые люди, особенно девушки, работающие официантами или продавцами, специально разговаривают с клиентами на русском языке.

"Молодые девушки думают, что это говорит об их уровне образованности, мол, смотрите "я не с села сюда приехала". Но на самом деле они жертвы странной моды. Такую принципиальность я считаю глупостью. И именно таких вот девочек нужно штрафовать хотя бы минимально, чтобы научить их простой истине: украинский язык – это язык образованных людей. Таких девочек нужно воспитывать еще на уровне школы", – считает профессор Ющук.

"ВАМ ШО НАДА?"

В продуктовом супермаркете персонал отвечал на наши вопросы неохотно, а один из сотрудников вообще оказался глухонемым.

Здесь мы снова столкнулись с суржиком от продавщицы в мясном отделе. А один из работников общался с нами на русском вперемешку с суржиком. "Вам шо именна нада?", – сказал он, когда профессор поинтересовался, где находятся мучные изделия. "Вон там, прямо. Там все є", – ответил работник.

Видео: Сегодня

Иван Филиппович поясняет, что наказывать за нежелание разговаривать на украинском языке нужно, хотя бы символически.

"Это может быть небольшая сумма штрафа или устное предупреждение непосредственно от владельца заведения – это же имидж его компании. Люди должны уважать свой язык! Человек может хотя бы поздороваться на украинском языке, а уже дальше разговаривать так, как это выгодно обеим сторонам. Ведь однозначно мы не заставим людей разговаривать на литературном языке, но уважать свой язык человек обязан, если он родился и вырос в этой стране", – говорит Иван Ющук.

Видео: Сегодня

Как будет происходить на самом деле, увидим уже завтра после вступления в силу закона.

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