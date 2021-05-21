Я президенту не враг – Кличко эмоционально высказался о Зеленском

Владимир Зеленский и Виталий Кличко, коллаж: "Сегодня"

Нынешняя ситуация с обысками в коммунальных предприятиях Киева, обвинениями в коррупции и неурядицами с президентом Владимиром Зеленским вызывает у мэра столицы Виталия Кличко чувство дежавю.

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Об этом сказал городской голова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Какое-то дежавю. Прошло полтора года и мы поднимаем тот же вопрос", – прокомментировал мэр Киева обвинения в коррупции.

Он напомнил, что в 2019 году между ним и главой АП Андреем Богданом возник открытый конфликт.

Кличко рассказал, что последний раз общался с президентом Владимиром Зеленским полгода назад. Сейчас же он подтвердил, что звонил в приемную Зеленского и писал ему смс, чтобы встретиться.

"Я последний раз общался с президентом полгода назад ... Я действительно звонил в приемную и просил президента встретиться. Писал ему смс. К сожалению ответа не получил, но кто-то в окружении предоставляет информацию, пытаются сделать нас врагами. Я президенту не враг", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что должна быть синергия во власти, что надо работать сообща и должна быть субординация.

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Напомним, о том, что Кличко постоянно постоянно пишет, звонит и ходит в Офис президента – об этом заявил президент на своей большой пресс-конференции по итогам двух лет президенства.

Хотя еще вчера сам Кличко после пресс-конференции сказал, что его "с кем-то перепутали".