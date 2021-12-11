Яркие цвета и "Белый квадрат". Мы узнали, какими будут елки в последующие годы в Киеве

Президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий уже разработал проект главной новогодней елки 2024 года.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
В следующем году ёлка будет украшена в яркие цвета. Тематика следующего Нового года на Софийской площади – балет. Также Добруцкий показал нам цветовую гамму елки-2023. Основными цветами будет белый, розовый и фиолетовый.
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"Тематика елки (2024 – ред.) будет "Белый квадрат". Такой елки еще не было в Киеве. Киевлянин Малевич нарисовал "Чёрный квадрат", а у нас елка будет белого цвета, но в виде квадрата. Такими же будут новогодние домики на площади", – делится планами с сайтом "Сегодня" Игорь Добруцкий.
В Киеве уже украшают главную елку страны
На Софийской площади начали украшать новогодними гирляндами главную елку страны. Половина новогоднего дерева уже горит разноцветными огоньками.
На площади также появилось больше новогодних домиков, а в воздухе ощущается аромат хвои, видимо от настоящих елочных веток, которые привезли сюда в качестве украшений.
На катке вокруг Богдана Хмельницкого уже белеет искусственный лед.
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