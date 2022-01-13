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Заплатит штраф? Кличко нарушил ПДД в центре Киева – фото

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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13 января, 12:43
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Машину мэра припарковали в неположенном для этого месте
За такое нарушение мэр должен заплатить меньше 300 гривен.
За такое нарушение мэр должен заплатить меньше 300 гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

Автомобиль мэра Киева Виталия Кличко заметили припаркованным с нарушением правил дорожного движения. Машина остановилась рядом с пешеходным переходом, хотя должно быть выдержанно расстояние не менее 10 метров.

Фото разместили в Telegram-канале PavlovskyNews.

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Автомобиль припаркован под агентством "Интерфакс-Украина" на улице Рейтарской, где градоначальник участвует в пресс-конференции.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 255 гривен.

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Автомобиль Виталия Кличко. Фото: PavlovskyNews

Где запрещена стоянка

Согласно правил дорожного движения, автомобилей стоянка запрещается:

  • на железнодорожных переездах;
  • на трамвайных путях;
  • на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;
  • на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
  • в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;
  • ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам;
  • в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;
  • в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
  • ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно на месте выезда.

Где запрещена парковка

  • в местах, где запрещена остановка;
  • на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
  • на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;
  • более 50 м от железнодорожных переездов;
  • вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;
  • в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;
  • ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;
  • на газонах.

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