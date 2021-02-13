Зеленский поехал на Донбасс из-за обострения на фронте – Ермак

Зеленский несколько раз в месяц посещает позиции на Донбассе

Поездка президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс связана с обострением ситуации и участившимися провокациями на фронте.

Реклама

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина".

По его словам, Зеленский несколько раз в месяц посещает позиции на Донбассе.

"Сейчас поездка связана с участившимися обострениями и последними провокациями. Поэтому на последней точке, которую мы посетили, на протяжении нескольких недель погибли трое наших бойцов, наших героев. Мы были на передовой, видели непосредственно, где это происходило. Выслушали обстоятельства гибели наших бойцов и о том, какие меры принимаются, чтобы обезопасить и быть готовым к возможным новым провокациям", – сказал Ермак.

Сайт "Сегодня" ранее сообщал, что 11 февраля президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Вместе с ним приехали послы "Большой семерки". Там глава государства ознакомился с ситуацией на передовой и пообщался с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама