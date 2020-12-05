Жестокое убийство музыканта в Киеве: задержаны подозреваемые

В Киеве правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 65-летнего столичного музыканта.

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Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Установлено, что двое мужчин разработали план убийства музыканта, чтобы завладеть его имуществом.

Они пришли к нему домой на урок музыки, во время занятия нанесли телесные повреждения и удушили.

После убийства подозреваемые завладели документами на квартиры, которые принадлежали потерпевшему. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом и другими вещами, затем вывезли в гаражи.

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Там они хотели залить тело бетоном. За совершенное преступление мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Фото: прокуратура Киева

Также мы писали о том, что в Киеве поймали 47-летнего мужчину, который убил таксиста.

Напомним, в селе Подворки под Харьковом произошел жуткий инцидент – женщина убила свою дочь и бегала по селу с головой.

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