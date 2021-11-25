Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Жизнь в красном цвете. Сколько еще в Киев продлится карантин

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
25 ноября, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине Луганская и Львовская области выходят из красной карантинной зоны, потому что в этих регионах стабилизировались COVID-показатели
Решение о послаблении карантина принимается на уровне Кабинета министров и государственной комиссии
Решение о послаблении карантина принимается на уровне Кабинета министров и государственной комиссии / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев живет в красной зоне уже 22 дня. Всех волнует, когда же город выйдет из красной зоны и возможно ли послабление карантина.

Сайт "Сегодня" поинтересовался в Госпродпотребслужбе Киева, какие перспективы у столицы.

Реклама

По-прежнему высокая смертность

Как заверил нас в Госпродпотребслубе, улучшения наблюдаются практически по всем показателям.

"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Проверки даже ночью

Впрочем, проверки по городу продолжаются. Мобильные бригады, в состав которых входят представители РГА, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции, продолжают свою работу.

"На данный момент 40 мобильных бригад работают днем и еще 10 проводят проверки ночью. Контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий мы не уменьшаем", – добавляет Олег Рубан.

Кого штрафуют?

Особая зона контроля – это ТРЦ. Проверки там проводятся регулярно. По словам Олега Рубана, граждане без вакцинации пытаются попасть в торгово-развлекательные центры.

Реклама

"Ежедневно порядка 60 штрафов составляется именно на ТРЦ, которые допускают пропуск таких граждан. Контроль будет продолжаться. Больше того, согласно постановлению Кабмина, будут усилены требования к работе ТРЦ и в желтой зоне карантина. Они должны будут также работать с контрольными сертификатами о вакцинации, как и в красной зоне. Послаблений для них пока не будет", – добавляет Олег Рубан.

По словам собеседника, решение о послаблении карантина принимается на уровне Кабинета министров и государственной комиссии. Поэтому делать прогнозы на сегодняшний день очень рано.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Киев;
  • Херсонская;
  • Одесская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Сумская;
  • Николаевская;
  • Ровенская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская;
  • Львовская;
  • Волынская;
  • Черкасская;
  • Винницкая (области).

Оранжевая зона

  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Закарпатская (области).

Желтая зона

  • Тернопольская;
  • Кировоградская;
  • Черновицкая области (области).

Ранее мы писали:

  • На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
  • В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

9 040

заболело за неделю в Киeвe

-6%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

24 ноября 1991. В селе Новый Кропивник во Львовской области установлен каменный крест в связи с ликвидацией колхоза...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.93

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

30.17

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять