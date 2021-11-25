Жизнь в красном цвете. Сколько еще в Киев продлится карантин

Киев живет в красной зоне уже 22 дня. Всех волнует, когда же город выйдет из красной зоны и возможно ли послабление карантина.
Сайт "Сегодня" поинтересовался в Госпродпотребслужбе Киева, какие перспективы у столицы.
По-прежнему высокая смертность
Как заверил нас в Госпродпотребслубе, улучшения наблюдаются практически по всем показателям.
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"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Проверки даже ночью
Впрочем, проверки по городу продолжаются. Мобильные бригады, в состав которых входят представители РГА, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции, продолжают свою работу.
"На данный момент 40 мобильных бригад работают днем и еще 10 проводят проверки ночью. Контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий мы не уменьшаем", – добавляет Олег Рубан.
Кого штрафуют?
Особая зона контроля – это ТРЦ. Проверки там проводятся регулярно. По словам Олега Рубана, граждане без вакцинации пытаются попасть в торгово-развлекательные центры.
"Ежедневно порядка 60 штрафов составляется именно на ТРЦ, которые допускают пропуск таких граждан. Контроль будет продолжаться. Больше того, согласно постановлению Кабмина, будут усилены требования к работе ТРЦ и в желтой зоне карантина. Они должны будут также работать с контрольными сертификатами о вакцинации, как и в красной зоне. Послаблений для них пока не будет", – добавляет Олег Рубан.
По словам собеседника, решение о послаблении карантина принимается на уровне Кабинета министров и государственной комиссии. Поэтому делать прогнозы на сегодняшний день очень рано.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Киев;
- Херсонская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
- Львовская;
- Волынская;
- Черкасская;
- Винницкая (области).
Оранжевая зона
- Полтавская;
- Харьковская;
- Закарпатская (области).
Желтая зона
- Тернопольская;
- Кировоградская;
- Черновицкая области (области).
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