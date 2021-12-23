30 километров пешком и под песни: раскрываем секреты обходчика путей Центрального вокзала Киева

Обходчик рассказал нам про трупы на рельсах, баррикады из шин и о спасение человека

Быть обходчиком железнодорожных путей работа не из легких/Коллаж: "Сегодня"

Есть на Центральном железнодорожном вокзале Киева профессия, без которой не существовало бы самого вокзала – это обходчик железнодорожных путей. Этот человек обязан знать все про рельсы, шпалы, расписание поездов. А еще иметь крепкие ноги, чтобы много ходить, и зоркий глаз, чтобы замечать малейшие трещинки на рельсах. Обходчик путей Игорь Самусенко занимается этим уже 21 год. О секретах своей работы он рассказал сайту "Сегодня".

Игорю 43 года. Говорит, что до этого работал на консервном заводе, а на железную дорогу пошел по совету дяди.

Реклама

"Я искал работу, и дядя посоветовал пойти в обходчики железнодорожных путей. Мои дядя и тетя работали на железной дороге. Я попробовал, вскоре втянулся, мне понравилось — график устраивает, со всем справляюсь", — рассказывает нам Игорь.

Одна из главных задач обходчика — внимательно смотреть, чтобы на рельсах не было трещин, лопнувших шайб, на своих местах были все болты. В общем, он отвечает за состояние железнодорожного полотна на участке.

За смену — 30 километров

Смена обходчика длится с 8:00 до 17:00. Игорь вместе со своими коллегами обслуживает участок станции Киев-Пассажирский до станции Киев-Волынский. А это более 6 километров пути, которые обходчик проходит пешком и возвращается обратно. За смену совершает три таких обхода.

Маршрут начинается с Центрального железнодорожного вокзала. Здесь Игорь знает каждый закуток, а также все о состоянии железнодорожного полотна. Он без заминки показывает нам, где курсируют поезда городской электрички, где проезжают грузовые поезда, а где пассажирские.

Реклама

"Рабочий день у нас всегда начинается с инструктажа. Нам выдают маршрут, по которому мы должны пройти и четкие указания, на что именно обращать внимание. Честно сказать, внимание обращаем на все. Это уже профессиональная привычка. За смену прохожу не менее 30 километров. Маршрут такой: от Центрального вокзала до Караваевых дач, а потом еще к станции Киев-Волынский и в обратном направлении", — рассказывает Игорь Самусенко.

Во время пути он обращает внимание на состояние рельсов и шпал. Если есть подозрительный болт и визуально видно, что он с дефектом – он его меняет, а если вдруг болт выпал, то вкручивает запасной.

Обходчик железнодорожных путей Игорь Самусенко за смену проходит не менее 30 километров/Фото: "Сегодня"

Груз обходчика и что означают флаги

На смену обходчик путей выходит не с пустыми руками. С ним всегда тяжелый молоток на высокой ручке, большой гаечный ключ, 4-5 болтов и шайбы на случай замены, а это дополнительные килограммы, которые он проносит на себе.

Реклама

"Этот вес для меня уже привычен. Молоток всегда на плече. Ключ могу держать в халяве сапога, болты в кармане робы. Всегда со мной и два флага — красного и желтого цветов. Красный флаг – означает опасность. Если я подниму вверх красный флаг — поезд остановится. Желтый флаг я поднимаю, когда проезжает поезд. Флаг должен быть скрученным в трубку. Если он распущен, то это сигнал машинисту про ограничение скорости", — поясняет нам Игорь.

Кстати, в обязанности обходчика входит осматривать проезжающий состав. Если он заметит какую-то неисправность или искры, то должен подать сигнал машинисту. Тот постоянно смотрит в зеркало на флаг обходчика. Он, кстати, может остановить поезд, если заметит опасность на рельсах. Для этого нужно помахать по кругу красным флагом. Использовать красный флаг Игорю еще не приходилось.

Обходчик следит, чтобы рельсы были в идеальном состоянии/Фото: "Сегодня"

Страшные находки

Иногда рельсы становятся ловушкой для животных. Особенно собак, которые застряли лапами между ними. Игорь говорит, что ему приходилось убирать с рельс трупы псов, однажды даже выносил погибшего дога. Но были случаи и пострашнее.

"Бывало, что во время обхода мы находили на шпалах трупы людей. Их или выбросили из поезда, подбросили или человек погиб под колесами локомотива. Картина это ужасная... Нужно иметь сильные нервы, чтобы такое забыть. У меня было два таких случая в районе Караваевых дач. Это зрелище не для слабонервных, на место вызываем полицию", — вспоминает Игорь.

Во время своей работы Игорь Самусенко наталкивался на страшные находки/Фото: "Сегодня"

Спасли жизнь мужчине

Однажды Игорь с напарником спасли жизнь человеку. Во время обхода заметили шевеление в откосе рядом с железнодорожным полотном.

"Человек был замотан в одеяло. Ему кто-то проломил голову и подбросил к рельсам. Мужчина не помнил, как он там оказался и сказал, что пролежал три-четыре дня. По его версии, его ограбили и бросили к путям. Мы вызвали правоохранителей и скорую. Медики промыли ему рану и забрали в больницу. Как мне потом рассказывали, мы вовремя подоспели – человек выжил и с ним все хорошо", — вспоминает Игорь.

Опасные шуточки

Часто на железнодорожном полотне шалят дети. Они могут положить на рельс камень и наблюдать, что же будет, когда поедет поезд.

"Эти детские шалости очень опасны. Однажды на шпалах дети построили целую пирамиду из автомобильных покрышек. А это — полная остановка поезда. Хорошо, что это вовремя заметили коллеги. Мы ночью в срочном порядке убирали эти покрышки. Это очень опасно. Даже от камня рельс может лопнуть", — говорит обходчик.

Детям он советует лучше лепить снеговиков и желательно подальше от железнодорожного полотна.

Любимое время года и песни

Игорь Самусенко рассказывает, что труднее всего работать летом, когда сильная жара.

"Летом намного тяжелее. Целый день выдержать на солнцепеке тяжело, нужно пить много воды. Если на улице плюс 30, то на солнце металл и щебень нагреваются до плюс 40 градусов. И ты всю смену проводишь в этой "парилке". А осенью и весной приятней работать. Немного хуже зимой, когда снегопады, но тоже вполне сносно. Правда, тогда нам приходится еще и от снега шпалы расчищать. Ноги мокнут от постоянной ходьбы по снегу, нужно часто переобуваться", — делится с нами обходчик железнодорожных путей.

Проходить пешком такие расстояния непросто физически. Обходчикам запрещено слушать музыку.

"Я себя развлекаю песнями. Часто иду и пою. А что? Меня же никто не слышит. Любые песни пою, которые вспомнил, часто народные. Вот так прошел, чуток попел, а дальше иду о своем думаю, что-то вспоминаю", — рассказывает Игорь.

Обходчик железнодорожных путей любит во время работы попеть/Фото: "Сегодня"

Самый длинный железнодорожный маршрут

"Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд по самому длинному железнодорожному маршруту. Он одолевает на своем пути 1806 километров.

Поезд №5/6 по маршруту Мариуполь – Рахов соединяет семь областей. Он делает остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.