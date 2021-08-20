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4G и оплата PayPass. Как изменился Киевский метрополитен за 30 лет Независимости

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 августа, 15:33
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В 2021 году столичная подземка имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых – 69,648 км
Поезд столичной подземки и пассажиры. Фото: коллаж "Сегодня"
Поезд столичной подземки и пассажиры. Фото: коллаж "Сегодня"

4G на всех станциях, оплата бесконтактно, увеличение штата сотрудников и другое. В подземке рассказали, как менялся Киевский метрополитен за 30 лет Независимости Украины.

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Фото опубликовал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.

"Оглянулись в КП "Киевский метрополитен" на 30 лет. Стремиться больше – очень правильно, это и есть развитие. Но ценить сделанное также важно для движения вперед! Меняем наш город вместе", – написал он.

Факты про столичную подземку. Фото: Киевский метрополитен
Факты про столичную подземку. Фото: Киевский метрополитен

История киевского метро

Киевский метрополитен – скоростная внеуличная транспортная система метрополитена в столице. После открытия 6 ноября 1960 года стал третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского. Киевский метрополитен занимает 31-е место в мире по пассажиропотоку, хотя является всего лишь 79-м по длине линий (на июль 2021 года).

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Подземка представляет собой многопрофильное предприятие, современный сложный инженерный комплекс. В его составе действуют 11 эксплуатационных служб, 3 электродепо (ТЧ-1 "Дарница", ТЧ-2 "Оболонь" и ТЧ-3 "Харьковское"), вагоноремонтный завод (ВРЗ), дирекция строительства метрополитена.

В Киевском метрополитене действует линейная система движения поездов.

В 2021 году Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых – 69,648 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами, расположенными треугольником в историческом центре Киева.

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