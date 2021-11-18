А что будет с льготниками? Мы узнали все подробности подорожания проезда в Киеве

Одноразовая поездка обойдется в 20 грн, при оптовой покупке 50 поездок – 15 грн, а собственники "Карточки киевлянина" будут платить 12 грн

В КГГА рассказали все подробности о повышении цен на проезд / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве существенно возрастет стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы планируют установить с 1 января 2022 года.

Сайт "Сегодня" пообщался на тему грядущего подорожания с Николаем Поворозником, первым заместителем главы КГГА.

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В мэрии уверены, что платить за проезд больше должны гости столицы и жители других регионов.

Киев бурлит от новости о грядущем повышении цен на проезд в городском транспорте. Активисты уже готовят протестные митинги по поводу такового решения, один из них запланирован на 19 ноября под мэрией.

Как оформить карточку киевлянина

Поворозник сказал, что на сегодняшний день он не видит проблем по поводу оформления "Карточки киевлянина". Для этого достаточно времени.

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"Все киевляне, активно пользующиеся общественным транспортом, могут спокойно ее получить. Для этого будут открыты дополнительные пункты по выдаче карточки, включая и станции Киевского метрополитена, там, где большой пассажиропоток. Также они будут открыты в других местах по огороду. Поэтому проблем быть не должно", – заявил первый заместитель главы КГГА.

Кто пользуется "Карточкой киевлянина"

На данный момент "Карточкой киевлянина" пользуются в городе не только льготники.

"Ее давно выдают всем желающим, но кто-то ею пользовался, а кто-то нет. На данный момент в Киеве выдано более 800 тысяч карт", – добавил Поворозник.

Новость о проезде по "Карточке киевлянина" напугала столичных пенсионеров. Многие думают, что теперь с них будут снимать по 20 грн за проезд.

"Все льготные категории сохраняются. Пусть пенсионеры и другие льготники не переживают, стоимость проезда за них будет выплачиваться из столичного бюджета. Новые тарифы на проезд предлагается установить с 1 января 2022 года. Общественные слушания будут длиться месяц. Частные маршрутки не рискнут поднимать цену", – рассказал первый заместитель главы КГГА.

Стоимость проезда обещают поднять в частных маршрутках

"Я не уверен, что частные перевозчики пойдут на такой шаг, учитывая, что они работают и перевозят пассажиров по экономически обоснованным тарифам. Они не могут работать себе в убыток, как это делает сегодня Киевский метрополитен и "Киевпастранс". Эти компании могут получать дотации из городского бюджета, а частные перевозчики из других источников получить дотации не могут. И я очень сомневаюсь, что владелец транспортной компании, предоставляющей услуги по перевозке пассажиров, хоть как-то дотирует перевозку льготных пассажиров", – сказал Поворозник.

Он добавил, что у всех должны быть обоснованные тарифы. А структура издержек коммунальных транспортных компаний и частных существенно различается.

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Митинги против подорожания тарифов на проезд

Поворозник рассказал, что любая цифра в разрезе подорожания проезда вызывает у людей возмущение, недовольство и протестные настроения.

"Цифры, которые были озвучены, нами обоснованы. Мы не взяли их из потолка, мы готовы объяснить, как они были определены. Потому мы готовы к общению с активистами, готовы рассказывать и объяснять на общественных слушаниях. Готовы искать компромисс. Для киевлян проезд подорожает на 4 грн", – сказал первый заместитель главы КГГА.

Цена поездки

"Если вы киевлянин, скажите мне, почему вы должны доплачивать за харьковчанина или львовянина, которые приехали в Киев, чтобы трижды там воспользоваться услугами метро? Почему они не могут оплатить эту сумму? Почему вы, как киевлянин, должны доплачивать за других? Вы сможете платить за проезд 12 грн оформив "Карточку киевлянина". Эту стоимость мы предложили киевлянам. 12 грн – это абсолютно доступная цена на сегодняшний день. И если быть откровенным, то проезд в транспорте для киевлян дорожает всего на 4 гривны", – добавил Поворозник.

Кроме этого, он сказал, что льготных категорий это повышение вообще не касается – за них заплатит городской бюджет.

В Киеве выступили против повышения цен на проезд

Председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр столицы Виталий Кличко должен был получить позицию ГРС.

Подробности

В ведомстве заявили: если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято.

В ГРС добавили, что нарушение требований регуляторного законодательства может стать основанием для отмены решения о повышении тарифов на проезд в судебном порядке.

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