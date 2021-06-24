Українська
$ 27,27
32,6
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Аэропорт "Борисполь" вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по пассажиропотоку

24 июня 2021 15:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

За четыре месяца 2014 года аэропорт поднялся на 14-е место в Европе по количеству пассажиров, это произошло впервые

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Международный аэропорт "Борисполь", где на днях открыли все входы в терминал D, по итогам января-апреля вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров.

Реклама

Об этом сказал председатель Наблюдательного совета "Борисполя" Владимир Жмак, со ссылкой на отчет ACI Europe (Международного совета аэропортов Европы), сообщает пресс-служба аэропорта.

"За 4 месяца 2021 аэропорт "Борисполь" поднялся на 14-е место в Европе и впервые в истории вошел в ТОП-15", — сказал Владимир Жмак.

Читайте также: В "Борисполе" заработал спецкоридор для пассажиров с детьми

Согласно отчету АСI Europe, в который вошел 341 самый большой аэропорт Европы, "Борисполь" опередил ряд крупных аэропортов.

Не пропусти!
Шведы выжимают из микромомента гол: лидер атак Украины разобрал соперника по плей-офф
Александр Зубков забивал за сборную накануне Евро-2020
Реклама

В том числе и аэропорты:

  • Вены;
  • Рима;
  • Лиссабона;
  • Афин;
  • Мюнхена;
  • Барселоны;
  • Брюсселя;
  • Стокгольма;
  • Цюриха;
  • Милана;
  • Варшавы.

Также сообщается, что в мае 2021 аэропорт "Борисполь" уже восстановил 60% рейсов относительно показателей 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт "Борисполь".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Сделано в России". С видных мест в вагонах киевского метрополитена уберут таблички страны-агрессораТранспорт
В Киеве на Бажана грузовик сбил пару – не захотели идти до перехода (фото)
В Киеве на Бажана грузовик сбил пару – не захотели идти до перехода (фото)Происшествия
Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)
Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)Происшествия
В Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт
В Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт "Борисполь": как добратьсяДругие новости
Отец прощался с сыном на месте аварии: что известно о трагически погибшем велосипедисте (фото)
Отец прощался с сыном на месте аварии: что известно о трагически погибшем велосипедисте (фото)Происшествия
Тает асфальт. В Киеве охлаждают дороги с помощью воды (фото, видео)
Тает асфальт. В Киеве охлаждают дороги с помощью воды (фото, видео)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять