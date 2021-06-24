Аэропорт "Борисполь" вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по пассажиропотоку

За четыре месяца 2014 года аэропорт поднялся на 14-е место в Европе по количеству пассажиров, это произошло впервые

Фото: коллаж "Сегодня"

Международный аэропорт "Борисполь", где на днях открыли все входы в терминал D, по итогам января-апреля вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров.

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Об этом сказал председатель Наблюдательного совета "Борисполя" Владимир Жмак, со ссылкой на отчет ACI Europe (Международного совета аэропортов Европы), сообщает пресс-служба аэропорта.

"За 4 месяца 2021 аэропорт "Борисполь" поднялся на 14-е место в Европе и впервые в истории вошел в ТОП-15", — сказал Владимир Жмак.

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Согласно отчету АСI Europe, в который вошел 341 самый большой аэропорт Европы, "Борисполь" опередил ряд крупных аэропортов.

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В том числе и аэропорты:

Вены;

Рима;

Лиссабона;

Афин;

Мюнхена;

Барселоны;

Брюсселя;

Стокгольма;

Цюриха;

Милана;

Варшавы.

Также сообщается, что в мае 2021 аэропорт "Борисполь" уже восстановил 60% рейсов относительно показателей 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт "Борисполь".