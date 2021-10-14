Аэропорт Жуляны закроют на год: зачем и кто будет принимать рейсы

В аэропорту будут реконструировать взлетно-посадочную полосу, ее длину хотят увеличить

Аэропорт Жуляны год не будет принимать рейсы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Аэропорт "Киев" (Жуляны) закроется на год. Там будут проводить реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает avianews.com.

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По словам главы директоров предприятия Дениса Костржевского, в 2022 году подготовят проект реконструкции аэродрома. Сами работы могут начаться в 2023 году и продлятся 2 года.

Когда закроют аэропорт?

На 2023 год запланирована реконструкция аэродрома без закрытия аэропорта на прием рейсов. Она будет включать работы на рулежных дорожках.

Закрыть аэропорт на год планируют в 2024 году.

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Строители демонтируют старое покрытие взлетно-посадочной полосы из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72.

Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров до 2770 метров.

Бюджет и где возьмут деньги

По оценкам аэропорта, бюджет работ может составить от 2,5 до 4 млрд грн. В "Мастер-Авиа" ожидают, что эти деньги выделит Киевский городской совет как собственник аэродрома в Жулянах.

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Но предприятие не хотело бы, чтобы стройка превратилась в долгострой.

В качестве альтернативной опции оператор аэропорта называет концессию и привлечение частного инвестора. Для этого необходимо будет провести международный конкурс, победитель которого предоставит деньги и станет управлять аэродромом.

Кто будет принимать рейсы?

Крупнейшая базовая авиакомпания в Жулянах Wizz Air готова перейти в аэропорт Борисполь на время реконструкции полосы. При этом президент лоукостера Роберт Кери заверил, что после завершения работ Wizz Air вернется в Жуляны.

Сейчас этот киевский аэропорт не может принимать с полной загрузкой авиалайнеры Airbus A321, на которые переходит лоукостер. Это делает невозможным выполнение из Жулян дальних рейсов на A321 с полными баками топлива. Из-за этого рейс Абу-Даби-Киев Wizz Air запустил в аэропорт Борисполь.

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