Air France отменила свой рейс из "Борисполя" в Париж – как улететь

Украинцев напугали новостями о том, что в стране могут отменить все авиарейсы

Air France отменила рейс в Париж / Фото: Коллаж: Сегодня

Air France отменила свой рейс из Международного аэропорта "Борисполь" в Париж 22 февраля. А авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) будет продолжать осуществлять рейсы по маршруту Киев-Париж согласно расписанию.

Об этом сообщает "Международный аэропорт "Борисполь".

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"Напомним, что ранее компания Vueling отменила все свои рейсы из Парижа в Киев по 28.02.2022, компания Lufthansa отменила все свои рейсы из Киева во Франкфурт, Цюрих, Вену с 21.02 по 28.02.2022. Возможность перевозки пассажиров по маршрутам компании Lufthansa в первую очередь передается компаниям-членам Star Alliance и партнерам", – говорится в сообщении.

Отметим, что улететь в Париж можно будет рейсами авиакомпании МАУ.

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