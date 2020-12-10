Апокалипсис на дорогах: Киев парализовали гололед и десятки ДТП (фото и видео)

Снег с дождем превратились на дорогах в гололед

Дождь со снегом и "остывшие" за последние несколько дней дороги в Киеве сыграли злую шутку с автомобилистами столицы и водителями, следовавшими транзитом. Автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

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Так, потерявшая управление на скользком Андреевском спуске легковушка въехала в людей. К счастью, пострадавших не было, поскольку продавцу, который оказался на пути автомобиля, удалось запрыгнуть на капот и остаться невредимым.

По информации патрульной полиции, на Андреевском спуске сейчас оформляются сразу три ДТП. В других инцидента люди тоже не пострадали

На улицах Вадима Гетьмана и Александра Довженко, примыкающих к Шулявскому путепроводу образовались заторы из-за того, что транзитные грузовики не смогли подняться на мост и заблокировали всю правую полосу.

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На улице Газопроводной (Виноградарь) произошло несколько ДТП через каждые 300-200 метров. К счастью, там тоже обошлось без пострадавших.

На Столичном шоссе в сторону центра образовалась огромная пробка, возникшая из-за аварии.

В Киеве также остановится наземный общественный транспорт. Из-за ДТП задерживается движение троллейбусов №15,18 на участке проспект Победы – площадь победы, и движение троллейбусов № 8, 5, 7, 17 заблокировано в направлении Воздухофлотского путепровода. На место вызвана полиция.

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Кроме того, задерживается движение автобусов №43, 43К на участке Железнодорожное шоссе – станция"Выдубичи" по причине ухудшения погодных условий. На место направлены соответствующие службы города.

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Сейчас картина на дорогах Киева выглядит следующим образом:

Произошло ДТП и на Харьковском шоссе. Движение осложнено.

В городе возникли огромные 9-бальные пробки, некоторые машины уже пережидают непогоду в кюветах.

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Напомним, сегодня, 10 декабря, утром синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в столице – дождь с переходом в мокрый снег. Коммунальщики заявили, что готовы к обработке дорог и тротуаров посыпочными материалами, чтобы не допустить гололеда. Однако, судя по всему, что-то пошло не так.

Также напомним, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

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