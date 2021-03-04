Асфальт, возвращайся! Жители столицы считают выбоины Киева – где хуже всего проехать после потепления

Где и как коммунальные службы планируют спасать город от ям на дорогах – карта ямочных ремонтов

В Киеве наконец-то установилась теплая погода. Снег сошел с асфальта, а в некоторых местах вместе с ним исчезло и дорожное покрытие. Киевские водители уже по привычке запоминают места, где автомобиль может потерять колеса, и снижают скорость, маневрируя по разбитым улицам.

Оболонь – яма на яме

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Читатели "Сегодня" сообщают, что больше всего дыр в асфальте на столичной Оболони.

"Оболонские улицы – это настоящий аттракцион для экстремального вождения. Вообще, на Оболони беда с асфальтом. Он испарился в латках на дорогах и в дворовых проездах, куда его засунули прошедшей осенью заботливые руки коммунальщиков. Теперь все дружно скачем по колдобинам", – рассказывает нам водитель Андрей, житель Оболони.

По количествуколдобин и дыр в асфальте на столичной Оболони этот район явно в лидерах. В районе станции "Героев Днепра" улицы выглядят, как после бомбежки. Особенно часть дороги, где на Вышгород отъезжают маршрутки.

Не лучше дела обстоят и в других районах города, где улицы не знали ремонта по 20-30 лет.

"Я вот пару раз попал колесом в яму на Дарницком мосту. Повезло, что на небольшой скорости, а так бы влетел в копеечку, меняя колеса. Хотел даже пожаловаться в "Киевавтодор". Но в дорожной службе подсказали, что мост не достроен, на балансе у них не стоит – тупик. Жаловаться просто некому", – делится с нами Святослав, житель Дарницы.

Колдобины у "Почайны"

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Мы прошлись по улицам столицы, чтобы своими глазами увидеть, во что на самом деле превратились киевские дороги.

Возле станции метро "Почайна" паркуется много маршруток. Водители привозят сюда пассажиров на конечную остановку. Ям и трещин на асфальте тут предостаточно.

"Все эти ямы и лужи нам уже как родные – знаем каждую, аккуратно объезжаем. Их прошлой осенью засыпали асфальтом, а теперь он испарился вместе со снегом. Так происходит каждый год, как на приеме у плохого стоматолога. Дорога тут неровная и вся в трещинах. Капитальный ремонт на этом участке не помешал бы", – делится с нами Олег, водитель маршрутки.

Таких мест по городу полно. Плохо выглядят некоторые улицы на Виноградаре (ул. Новомостицкая), ул. Богатырская, на мосту на ул. Луговой – огромная яма в новом покрытии, она на полосе движения в сторону Приорки. В очень плохом состоянии дороги в Бортничах, на Красном Хуторе и в других подобных удаленных районах. С каждым днем ям все больше: асфальт после морозов лопнул, раскрошился, а теперь автомобили его раскатывают день за днем.

Видят ли ямы в "Киевавтодоре"

В коммунальной корпорации говорят, что следят за ситуацией на дорогах Киева. Там признают, что после того, как сошел снег, ремонта требуют многие улицы столицы.

"Да, ситуация непростая. Особенно на тех улицах, где капитального ремонта не было десять и больше лет. Ям после таяния снега предостаточно. Сейчас над устранением дефектов работают все дорожно-эксплуатационные управления каждого из 10 районов столицы. Благо погода стабилизировалась, с каждым днем будет все теплее. Дорожные службы уже начали проводить ямочный ремонт на проблемных участках столицы. Активные работы стартуют на этой неделе", – рассказали сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

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Там поясняют, что ямы на дорогах – это предсказуемая ситуация после зимы и резких перепадов температур. Именно от этого страдает дорожное покрытие.

"Проблемные улицы есть не только на Оболони. Мы фиксируем такие участки по всему городу. Уже в ближайшие дни и недели ямы будут ликвидированы. Дорожные службы будут работать днем и даже по ночам, чтобы водители не испытывали больших неудобств. Ситуация находится под контролем. По нашим планам работы на магистральных улицах проведут за несколько дней, а по другим улицам завершат за несколько недель", – отмечают в "Киевавтодоре".

Видео: Сегодня

Стартует сезон капремонтов

В коммунальной корпорации отмечают, что уже начинают и капитальные ремонты некоторых улиц Киева.

"Уже в среду стартует долгожданный капитальный ремонт улицы Милославской в Деснянском районе. В стадии ремонта находятся улица Борщаговская и Индустриальный путепровод. Через несколько недель будут возобновлены работы на проспекте Степана Бандеры, где они остались незавершенными с прошлого года. Вскоре возобновят реконструкцию Пейзажной аллеи. То есть, помимо ямочного ремонта, мы начинаем сезон капитальных ремонтов улиц в Киеве", – поясняют в "Киевавтодоре".

А вот ремонт межквартальных проездов остается на совести управляющих компаний в каждом районе столицы. Межквартальные проезды – это зона ответственности РГА и ЖЭКов, которые отвечают за эти дороги и должны следить за их состоянием. На ремонт межквартальных проездов им выделяются средства из городского бюджета.

Эксперты: нужен строгий контроль

Эксперты считают, что проблема состояния дорог в Киеве – одна из наболевших и требует комплексного решения.

"Некачественные дороги не только наносят ущерб техническому состоянию автомобилей, но и нередко становятся причинами ДТП, в которых гибнут и травмируются люди. Это обусловлено тем, что автодорожная отрасль у нас – одна из самых коррумпированных. Считаю, что для системного решения проблемы дорожной инфраструктуры нужно привлекать новейшие технологии. Это позволит нам получить полную и всестороннюю информацию по каждому километру дорог в столице. Нам нужно вводить автоматизированную систему мониторинга состояния дорог, которая бы предусматривала и заблаговременно оповещала о возможных проблемах с целью их предупреждения", – рассказывает сайту "Сегодня" Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева.

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Он уверен, что о плохом состоянии дорог должны бить в колокола не автомобилисты, а сами дорожные службы. А вообще они должны работать так, чтобы не допускать подобной ситуации.

"Каждый участок дорог у нас должен быть продиагностирован вдоль и поперек. По каждому квадратному метру должна быть полная финансовая отчетность: сколько средств потрачено, сколько раз ремонтировалась дорога, когда, сколько людей и техники было задействовано, соблюдаются ли все гарантийные обязательства. Только имея полную картину, можно что-то изменить. Абсолютная прозрачность, подотчетность киевлянам – это важные шаги для положительных сдвигов в вопросе качества киевских дорог", – уверен Александр Вовченко.

Как выглядит самая "убитая" дорога в Волынской области, смотрите в нашем сюжете:

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