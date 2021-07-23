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Авто лежит на крыше. Под Киевом смертельное ДТП парализовало движение (видео)

23 июля 2021 19:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пока неизвестно количество погибших и пострадавших – на месте ЧП работают спецслужбы

Место происшествия. Фото: коллаж "Сегодня"

Место происшествия. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня на трассе Киев-ЧОП около села Березовка (Киевская область) произошло серьезное ДТП с летальным исходом. Есть не только погибшие, но и пострадавшие.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

"Автомобиль на крыше, получил сильные механические повреждения, продукты разбросаны по всей дороге", – пишут в Сети.

Движение на месте ЧП затруднено.

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Полиция и медики работают на месте происшествия. Пока неизвестно число пострадавших.

Напомним, в Киеве стоящий на остановке автобус без водителя внезапно поехал и врезался в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар. Как оказалось, водитель автобуса отлучался за кофе.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу отвезли 23 человека.

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Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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